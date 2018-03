Le principal aéroport de New York a annulé plus de 430 vols en raison de la tempête

© AP Photo/Seth Wenig

NEW YORK, 3 mars. /TASS/. Des conditions météorologiques défavorables, dans le nord-est des états-UNIS a obligé à annuler plus de 430 vols à l’aéroport International John-f.-Kennedy de New York. Il est limité à l’ordre recommencé à recevoir des avions de transport de passagers, a rapporté vendredi l’administration de l’aéroport.

« À partir de 19:00 (03:00 gmt samedi – env. TASS) annulée 437 vols, ou 38% de tous les vols », – a précisé l’administration de l’aéroport dans son Twitter. Selon elle, « la réception et l’envoi d’avions limitée, la latence moyenne de 15 minutes et moins ». Plus tôt, comme l’a informé la Federal aviation administration des états-UNIS, les retards dans les ports du nord-est du pays ont atteint 1 heure 37 minutes.

437 cancellations at #JFK as of 7 PM, 38% of flight operations. Shuttle bus service has replaced AirTrain JFK between Federal Circle and Terminals. No de la FAA restrictions currently affecting the airport. Limited departure & arrival activity is experiencing 15 minutes or less delays.

— Kennedy Airport (@JFKairport) le 3 mars 2018,

En raison de la tempête à l’aéroport Kennedy a dû arrêter de métro léger, qui relie tous les terminaux de la station de métro, où se trouve également un service de location de voitures et fin de l’arrêt de bus. Ces dernières vont le plus souvent.

La tempête de vent, accompagné d’averses se déplacent dans la direction nord-est. Dans certaines régions du pays, enregistrés les inondations et les fortes chutes de neige. Selon les dernières données, le nombre restant d’électricité des consommateurs est passé de 700 mille à 1,6 million d’Au moins cinq personnes sont mortes à cause des intempéries.