Le prix nobel de littérature peuvent ne pas remettre et en 2019

STOCKHOLM, le 25 mai. /TASS/. Le directeur exécutif de la fondation Nobel Lars Хайкенстен ne peut confirmer que le prix Nobel de la paix en 2018 et 2019 dans le domaine de la littérature seront présentés dans la prochaine année.

Sur ce, il a déclaré vendredi dans une interview à la radio Suédoise.

« L’académie suédoise a indiqué qu’elle espérait à la remise des récompenses en 2019. La fondation nobel a souligné que le prix sera décerné, quand l’académie Suédoise va retrouver la confiance. Cela signifie que 2019 – ce n’est pas définitive la durée », dit – il.

Хайкенстен souligne que l’académie Suédoise n’est pas la seule institution qui peut définir un nom pour le nouveau lauréat. Selon lui, le fonds a reçu des propositions sur les « alternatives institutions », qui peuvent prendre en charge cette mission.

Le Testament De Nobel

Parce que l’académie Suédoise décerne le prix c’est déjà 116 ans, dans la présentation de nombreux perte de ces pouvoirs, ressemble à une violation de la volonté d’Alfred Nobel. Cependant, dans son testament, celui qui a écrit que primés lettrés devrait la recevoir « de la main de l’Académie de Stockholm » – sans préciser lequel.

À ce moment, à l’exception de l’académie Suédoise il y avait de l’académie Royale des sciences et de l’académie Royale de littérature, d’histoire et d’antiquités. La décision même de confier l’attribution du prix Nobel de l’académie Suédoise a été pris Nobel de la fondation, qui a été créé après la mort de Nobel et pourrait exactement la même transmettre ce droit à deux autres académies.

L’académie suédoise au début de mai, a décidé de transférer l’attribution du prix de cette année l’année prochaine, au fond, que le nombre de ses membres a diminué, et que « partout dans le monde affaibli la confiance ». Selon la réglementation, de l’adoption des nouveaux académiciens, le quorum à 12 personnes, bien que pour le vote sur l’attribution du prix Nobel de suffisamment de huit personnes et à la majorité simple des votes. Cependant, à l’heure actuelle, après le scandale de l’académie dans la pratique, n’11 hommes de lettres, et de choisir de nouveaux ne permettait pas la charte.

L’académie suédoise a été fondée en 1786, le roi Gustave III de soutien et de développement de la langue suédoise et de la littérature. Sa composition est élu de 18 membres et, jusqu’à l’adhésion à l’académie était à vie. Le 2 mai et le roi Carl XVI Gustaf a modifié le libellé de la charte de l’académie, que l’institution était possible de quitter à volonté.

Les scandales dans l’académie Suédoise

À la mi-avril, l’académie Suédoise a reçu des données de l’enquête menée par son ordre, après des accusations de 18 femmes dans le harcèlement à lui, le célèbre maître de la culture Jean-Claude Arnaud, l’époux de la poétesse Catherine Фростенсон, qui a été élue à l’académie en 1992. Comme l’a révélé l’enquête, certains universitaires ont violé une règle stricte de ne pas divulguer le nom du futur lauréat à la communication officielle, les accusés de l’Arno. Après l’apparition des données de l’enquête de quelques lettrés, secrétaire perpétuel de Sarah Даниус et Katarina Фростенсон déclaré sur les soins.

Les scandales dans l’académie Suédoise a miné la crédibilité de l’institution et de la crédibilité du prix Nobel de littérature. Cette opinion est partagée par 62% des résidents de la Suède, 29% considèrent qu’il faut changer tous les membres de l’académie. Lui-même, l’académie Suédoise a reconnu que la réputation du prix Nobel dans le domaine de la littérature a souffert à la suite de scandales.