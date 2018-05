Le problème des inégalités entre les sexes dans le domaine du travail examinera à Genève, le principal forum de l’OIT

GENÈVE, le 28 mai. /TASS/. Plus de 4 mille délégués des gouvernements, des syndicats et des entrepreneurs de 187 pays se réuniront lundi à Genève pour participer à la 107ème session de la conférence Internationale du travail. Un thème clé de ce chef d’un forum annuel de l’organisation Internationale du travail (OIT) sera de veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail et dans la société, cette problématique est consacré le rapport du directeur général de l’OIT Guy Ryder.

La conférence abordera également des questions telles que le développement du dialogue social entre gouvernements, employeurs et travailleurs, la prévention de la violence dans le monde du travail, la coopération dans la réalisation des objectifs du développement durable, de l’annulation de la série obsolètes conventions de l’OIT. À la session, qui durera jusqu’au 8 juin, sortiront les présidents de l’Irlande, de la Colombie et de la République Centrafricaine. De la Russie dans le forum réunira, le chef adjoint du ministère du Travail de l’Amour Ельцова, représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies et des autres organisations internationales à Genève, Gennady Гатилов, président de la Fédération des syndicats indépendants de Mikhail Shmakov, président de l’union Russe des industriels et entrepreneurs Alexandre Chokhine.

Le rapport de Guy Ryder « Initiative des femmes: l’élan vers l’égalité », souligne que le monde est encore très loin de l’égalité des sexes, et le « taux de progresser vers cet objectif très lents, non uniformes et incertains ». Le chef de l’OIT à cet égard, invite à la discussion des gouvernements, des travailleurs et des employeurs, en soulignant que les opinions et les idées nouvelles qu’ils ont poussé, « auront la signification immense et donner une nouvelle impulsion aux activités de l’OIT visant à promouvoir l’égalité des sexes ».

Selon le programme de la session, le 7 juin, est prévue pour le débat dans le cadre du segment de haut niveau » sur « l’importance de l’emploi et le travail décent au nom de la paix et du développement durable sur la base d’un partenariat, capable d’apporter de vrais résultats ». En particulier, il s’agira de la façon de fournir de l’emploi peut contribuer à la prévention des conflits et de consolidation de la paix. Sur le forum de la tradition sera discuté le problème de la protection des enfants contre l’exploitation: cette discussion est consacrée à la perçu le 12 juin, la journée Mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Son thème de cette année est d’assurer la sécurité et la santé de la jeune génération.

L’OIT est une institution spécialisée du système des NATIONS unies, qui vise à promouvoir les principes de la justice sociale, du droit international des droits de l’homme et droits fondamentaux au travail.