Le producteur de « Mouvement vers le haut »: le Ministère de la culture fonctionne correctement, l’étalement de films

Leonid Vereshchagin

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. Le ministère de la culture de la fédération de RUSSIE procède à la bonne politique publique, l’étalement de films sortant en salles en russie. Cette opinion a été exprimée dans une interview avec TASS, l’un des producteurs de la peinture « un Mouvement vers le haut », le directeur général des Studios ТРИТЭ de Nikita Mikhalkov » Leonid Vereshchagin, en commentant la situation avec le film « les Aventures de Paddington 2 ».

Auparavant, on apprend que la location de la peinture pro Paddington, le 1er février, car, comme l’a expliqué le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, « cette date est optimale pour la reproduction nationaux communiqués de presse ». Le discours, en particulier, les russes, les films « Scythe » et « vers le haut ».

« Nous n’avons pas demandé le Ministère de la culture sur la migration des autres versions, n’est pas traité ces demandes », a déclaré le producteur de Léonid de la Cellule. Il a souligné que le soutient la position de l’office.

« L’action du ministère confirment que l’office mène comptente les politiques dans le domaine du cinéma, de l’étalement de films, en fournissant protectionniste de soutien national fabricant. C’est l’une des principales tâches de l’organe exécutif de l’autorité publique, est convaincu le producteur. – Le succès de notre cinéma travaillent tous les films locaux, actuellement au box-office russe. À la fin des célébrations du nouvel an, nous travaillons avec des partenaires ajouté d’importantes ressources à la poursuite de la campagne « le Mouvement vers le haut », et pour tous les indicateurs dans le week-end devrait devenir le plus gros succès de l’histoire russe de la location, à l’exception de « Avatar ».

Plus tôt, le chef du conseil Public pour la Ministère de la culture de Yuri Polonais, le réalisateur de Fiodor Bondartchouk, co-fondateur de la compagnie de cinma Art Pictures Studio Dmitri Рудковский et directeur général de la société Twentieth century Fox de la CEI » Vadim Smirnov ont demandé au premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev à la lettre, qui a appuyé la position du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE nationale sur les films.

Mercredi dans les cinémas russes ont reçu la notification par les entreprises titulaires de droits, que, par décision du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, la sortie de la location du film « les Aventures de Paddington 2 » est transféré à partir du 18 janvier au 1er février 2018. Le service de presse de la société-прокатчика « volga pourrait » a noté que la date de modification dans les relations avec la sortie d’une autre.

Auprès de l’office même a déclaré que la profession a été informé à l’avance sur le transfert de la date prévue pour la sortie. Le ministère de la culture a demandé dans les organes de contrôle afin de vérifier la légalité de début des ventes de billets pour le film « les Aventures de Paddington 2 » le 18 janvier – avant la réception de laminage.