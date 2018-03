Le producteur du film « le T-34 a dit que la peinture de s’intéresser à l’Europe, les états-UNIS et le Japon

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Russes le film « le T-34 », qui sortira le 27 décembre 2018, dans le passé dans le cadre du festival du film de Berlin le marché du film intéressés par les distributeurs internationaux. Dans une interview TASS, a déclaré le producteur, le chef de la société « Mars Médias » Ruben Дишдишян.

« Nous avons montré à Berlin, les documents de travail de la peinture – plusieurs scènes, sans graphiques qui démontrent le niveau d’action et par intérim, a déclaré le producteur. – Les distributeurs internationaux, et il y avait de l’ordre de 80, a déjà été appelé « T-34 » « форсажем des tanks ».

« Même à ce stade précoce ont déjà un intérêt et de la proposition de la France, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, les pays scandinaves, le Canada et les états-UNIS, a expliqué Дишдишян. – Des discussions sont en cours avec les plus grands chinois кинопрокатными entreprises ». Cependant, selon le producteur, la transaction n’est pas clos – « après avoir vu le film déjà montée, conscients qu’il a un très grand potentiel, notamment international ».

En outre, dit Дишдишян, les documents de travail de « T-34 » sera affiché et sur le marché du film du festival de Cannes. « Ainsi que l’imaginons, et, peut-être, vous montrera une autre notre image romantique drame « Idéal » de Cyrille Pletnev sur un scénario de l’auteur de « la Trahison » Dashi Грацевич », a ajouté le producteur.

Il est signalé que le projet de la société « Mars Médias » – le feuilleton historique « Horde d’Or », le spectacle qui commencera le 12 mars sur la chaîne, déjà vendu « en Iran et des négociations sont en cours avec 15 clés des territoires ».

Le militaire est un film d’aventure Alexis Sible « T-34 » sera la stratification de la société « Central Partnership. Les rôles principaux dans la peinture jouent Alexandre Petrov, Victor Добронравов, Irina Starchenbaoum. Le film se passe pendant la seconde guerre mondiale. Selon l’histoire, hier, le cadet Ивушкин entrera dans un combat inégal contre le réservoir asa.