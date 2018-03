Le producteur du film Серебренникова « l’Été », a déclaré que la photo a été prise sur l’argent privé

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Un film de Cyril Серебреникова « Été » sur Viktor Цое a été tourné sur l’argent privé, il n’est pas un documentaire, mais des créateurs de l’image très responsable arrivons à la reconstitution de l’époque. Ce sujet TASS a raconté jeudi le producteur de la bande de Ilya Stewart.

Auparavant, les MÉDIAS ont rapporté que le député Vitaly Милонов a demandé au Ministère de la culture de ne pas délivrer de notre identité, le film de Cyril Серебренникова « Été ». Dans son discours, le député a écrit que ces nécessitent l’adaptation cinématographique de la « particulière, sensible et attentif à l’approche ». Милонов ajoute que « la prise de vue passent, notamment, à l’argent public ».

« Dans notre film n’est pas de l’argent public, il a été entièrement financé par des particuliers, a déclaré le producteur. – Nous avons filmé n’est pas un documentaire sur le cinéma, mais, néanmoins, le réalisateur et toute son équipe incroyablement approché de façon responsable la reconstitution de l’époque, en consultation avec le personnel de léningrad rock-club de ce temps, par la présente, l’environnement de nos personnages principaux, et de nombreux autres réputés de protection de la vie privée ».

Stewart a ajouté que, avec quelques personnages de ce temps, ils n’ont pas vraiment trouvé un langage commun encore à un stade précoce de la formation – « dans ce cas, lorsqu’il y avait de la vraie vie, et c’est le droit personnel de chacun ». Mais le film, a poursuivi le producteur, « a été créé entièrement en collaboration et avec le soutien des participants de ce temps, et créé inspirée des souvenirs de l’un des personnages principaux ».

« Serons heureux de discuter de manière constructive le résultat de notre travail après le visionnement du film final et ne pas se fonder sur des fausses rumeurs », a déclaré Stewart.

Sur le film

Le film « l’Été » продюсируют russe et française de la société. Cette peinture est basée sur les faits peu connus de la biographie de France. Il se déroule en été, de 1981 à Leningrad, où sous l’influence de Led Zeppelin, David Bowie et d’autres occidentaux, les stars du rock naît du rock russe. L’intrigue principale de la collision d’un film – une histoire de rencontres et de relations de 19 ans, France, 26 ans, Mike Naumenko et de sa femme, Natalia, ainsi que la formation de léningrad rock-club et l’enregistrement d’un premier album (France).

Il est supposé que le film sera terminé au printemps 2018.