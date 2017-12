Le programme de construction rurales de la cd se poursuit dans sept localités de la CDB

NALTCHIK, le 27 décembre. /TASS/. Les autorités de la république de Kabardino-Balkarie continueront de construction et la rénovation de maisons de la culture dans les collectivités rurales, en 2018, il est prévu de construire sept de ces institutions, a annoncé mercredi le service de presse du chef et le gouvernement de la région de la, citant le chef de la république de Yuri Кокова.

« La république de kabardino-Balkarie continuera à participer au programme de construction et de rénovation de maisons de la culture. À ce sujet aujourd’hui dans le cadre d’une réunion de travail avec le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE Vladimir Médicales a déclaré le chef de la CDB Yuri Коков », – dit dans le message.

Selon Кокова, dans la dernière année dans de la CDB a été ouverte à dix maisons de la culture dans dix localités – là où auparavant ils n’était tout simplement pas ou ils sont venus à la ruine complète. « En 2018, la région est également prévu d’ouvrir des conditions de cofinancement de cinq à sept CD », – a déclaré le chef de la république.

En outre, il est rapporté que dans l’année de programme кинофикации a été ouvert sept cinémas, où vous pouvez regarder des films en utilisant la technologie 3D. « C’est très important pour la république, parce que ces cinémas, à l’exception de la capitale, nous avons tout, et maintenant, presque dans la plupart des municipalités, ils sont apparus », – a dit Коков.

En 2017, le Ministère de la culture de la Russie pour la première fois lancé un projet de soutien à la construction, la reconstruction et l’équipement des maisons de la culture dans le cadre du programme « Développement de la culture et du tourisme ». Ils ont été portés à 1,5 milliards de roubles. Dans le cadre du projet « Local de la Maison de la culture jusqu’à la fin de l’année 2017 sera rénové 351 club et mis à jour la base matérielle et technique de plus de 1,5 mille clubs à 71 de la Russie. C’est un programme de trois ans avec un investissement de 1,4 milliards de dollars chaque année. Кинофикация régions a été lancé en 2016. Seulement jusqu’à la fin de 2018, il est prévu d’ouvrir un total de 800 salles de cinéma.