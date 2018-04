Le projet de loi sur les règles d’utilisation aux lettres pour les dons soumis à la Douma

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Le groupe de députés de la Douma d’etat a présenté vendredi à l’examen de la chambre un projet de loi proposé d’établir une définition aux lettres pour les frais de dons et de leurs espèces, et obliger le gouvernement à régler les règles de leur utilisation, en particulier pour l’extraction des dons. Le projet de loi placé dans la douma base de données électronique.

Comme le soulignent les développeurs, dans la législation en vigueur ne sont pas régis par les règles de la collecte de l’argent grâce aux lettres de collecte de fonds. Dans la loi, expliquent-ils, « n’existe pas de dispositions législatives régissant ces activités, la définition légitime de la boîte pour la collecte de dons, pas d’indications sur ce qui peut appartenir à une telle boîte, où, comment et sur quelle base il peut être installé n’est pas défini pour l’extraction des dons de la boîte aux lettres ». Une telle situation, il convient de partir d’un document, est la cause de la croissance de la fraude dans ce domaine et la méfiance des citoyens à tous les organismes de bienfaisance.

« Le projet de loi propose de fixer le concept et les types de boîtes de collecte de dons – portable et fixe; de déterminer que le droit d’utilisation de ces boîtes peut appartenir exclusivement à but non lucratif, statuts, qui prévoit le droit à des activités de bienfaisance », – a déclaré dans une note.

En outre, le projet de loi est proposé de fixer dans la loi les fondements juridiques d’installation et d’utilisation fixes aux lettres, ainsi que de prévoir les conditions d’utilisation de portables aux lettres ». Les exigences envers les boîtes aux lettres pour la collecte de dons, l’ordre de leur installation et d’utilisation, selon l’initiative des parlementaires, doit être déterminé par le gouvernement de la fédération de RUSSIE.

« En outre, le projet de loi propose de fixer, que dans la procédure d’extraction des dons de la boîte aux lettres doit participer, personne indépendante de l’organisation qui utilise des lettres pour la collecte de dons. L’ordre d’extraction des dons de la boîte aux lettres doit être installé par le gouvernement de la fédération de RUSSIE », – a noté les législateurs.