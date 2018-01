Le projet d’élargissement du ring se poursuit: esseulée, Jette s’en inquiète

Le gouvernement flamand voudrait faire passer le ring à 10 bandes entre Jette et Zaventem. Mais jusqu’ici, seule la commune de Jette s’oppose de toutes ses forces à ce projet, alors que l’élargissement – lui – commence à prendre forme.

Mercredi, une « note cadre » de 300 pages était en effet présentée au comité d’accompagnement mis en place par la Flandre. Il s’agit d’un document technique, une base de travail. Sauf que, désormais, il n’y a plus aucun homme ou femme politique bruxellois qui assiste à ces réunions.

Du côté du gouvernement régional, on est depuis longtemps divisé sur le projet d’élargissement. Il serait mauvais pour l’environnement, selon certains ministres, puisqu’il y aurait plus de voitures sur le ring et donc plus de voitures en ville. D’autres voient dans le projet moins d’embouteillages et donc, moins de pollution.

Bref, le gouvernement bruxellois a jusqu’ici été plutôt discret. Seuls les bourgmestre et échevins de Jette participaient jusqu’ici à ces réunions de travail. Eux sont directement concernés à cause du bois du Laerbeek qui jouxte le ring. Pourtant hier (mercredi), même eux ont renoncé à y assister tant ils se sentent isolés. Pendant ce temps-là, « la Flandre avance. Lentement, mais sûrement, avec pour objectif d’aboutir à des options définitives en juin », alerte Claire Vandevivere, échevine de l’environnement à Jette, invitée ce jeudi matin sur Vivacité Bruxelles.

Claire Vandevivere au micro de Geoffroy Fabré sur Bruxelles Matin