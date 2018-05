Le projet pilote unifié de plate-forme en ligne pour les entreprises commenceront à Moscou en 2019

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Les autorités de Moscou prévoient de le faire dans la prochaine année pour lancer une seule plate-forme en ligne pour les entrepreneurs, grâce à laquelle il sera possible de traduire actuel des activités de l’organisation internet. Ce sujet TASS a rapporté mercredi le ministre du gouvernement de Moscou, chef du département des technologies de l’information de la capitale Artem Ermolaev.

« Le département des technologies de l’information travaille à la création d’une plate-forme unique pour les entrepreneurs, qui aidera les hommes d’affaires d’enregistrer une entreprise ou vous-même en tant qu’entrepreneurs individuels, et de mener des activités en cours en ligne: ouvrir des comptes dans différentes banques, obtenir la possibilité de garantie de l’accompagnement ou de tout autre service, à la demande d’entreprises, de sociétés commerciales, de banques, d’autres entrepreneurs, sont soigneusement sélectionnés pour la ville. Il est prévu que d’ici à 2019, à Moscou, sera lancé le pilote, à l’issue de laquelle il sera possible de parler d’un démarrage du service. Il est supposé que de nouvelles opportunités numériques pour les entreprises sont disponibles non seulement pour les entrepreneurs, mais aussi aux personnes physiques, c’est-à habitants de Moscou », – a dit Ermolaev.

Il a précisé que ce service s’affiche sur le site officiel du maire et du gouvernement de Moscou mos.ru). En outre, la traite et la possibilité d’intégration de ces services dans une autre ville de la ressource – « le Portail des fournisseurs ». « Dans le même temps, le département des technologies de l’information est ouvert à la coopération avec des partenaires commerciaux. Dans le cas de la conformité d’une certaine terrains à toutes nos exigences, les services de l’entreprise peuvent être intégrés par elle », a précisé Ermolaev.

Le rôle fonctionnel du service assumera bloc économique du gouvernement de la ville, de la technique – ministère de la.