Le protocole d’accord du plan économique du CHR a peu de chance d’être signé

A l’hopital de la Citadelle, les négociations sur le plan d’économie devraient s’achever aujourd’hui. Le conditionnel est de mise car les négociations se déroulent dans la douleur. Ces dernières ont notamment provoqué plusieurs arrêts de travail et trois jours de grève la semaine dernière.

La pomme de discorde, c’est le plan d’économie présenté par la direction. Au total, 12 millions d’euros sont à grapiller sur le budget 2018 dont un effort de plus de 5 millions demandé au personnel. Cela passe par 35 poste de travail supprimés ou déplacés, des primes de fins d’année rabotées. Par ailleurs, les primes liées aux prestations les week-ends et les jours fériés sont elles aussi sous la menace d’une diminution.

Après plusieurs semaines de dialogue sous haute tension, un protocole d’accord pourrait être signé ce mercredi à 14h. Les chances sont toutefois minces. En effet, tant la CSC que la CGSP estiment que les propositions de la direction n’ont pas assez évolué depuis fin décembre et le début de ces négociations à couteaux tirés.

Pourtant, un protocole d’accord sera bel et bien soumis aux organisations syndicales. S’il n’est pas signé dans les jours à venir, le délai peut-être prolongé. Les syndicats précisent « qu’il faudra bien atterrir un jour et qu’il ne s’agit que d’un protocole, la direction peut toujours passer en force »… Ce qui risquerait de muscler le conflit un peu plus encore.

