Le PS dépose une proposition de loi pour faire passer le salaire minimum à 14 euros/heure

Plusieurs députés socialistes ont déposé une proposition de loi visant à faire passer le salaire minimum à 14,87 euros brut par heure. Actuellement, celui-ci s’élève à 9,65 euros, un montant « clairement insuffisant pour faire face aux dépenses de la vie courante », selon le président Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx, Ahmed Laaouej et Frédéric Daerden.

« Nous ne pouvons tolérer qu’un travailleur puisse être pauvre. Or, force est de constater que le salaire minimum interprofessionnel actuel ne protège pas le travailleur contre la pauvreté », affirment-ils.

Invoquant des chiffres du syndicat socialiste, les députés estiment que les deux premiers quarts de la population aux revenus les plus faibles, ne parviennent pas à faire face à leurs dépenses et sont contraints de s’endetter ou de liquider une partie de leur patrimoine. Le troisième quart vit une situation de quasi-équilibre budgétaire tandis que seul le dernier quart, aux revenus les plus élevés, dispose d’une réelle faculté d’épargne.

Un montant de 30.000 euros par an est nécessaire pour vivre « dignement », sans endettement ou réduction des dépenses de santé, en conservant une vie sociale et des vacances, indiquent les auteurs du texte. Pour ce faire, un salaire horaire de 14,87 euros/heure est nécessaire, soit environ 2.305 euros brut/mois, ce qui est encore loin du salaire médian de 18,07 euros/heure, ajoutent-ils.