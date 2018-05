Le ramadan: un mois de jeûne du lever au coucher du soleil

Le ramadan commence ce jeudi 17 mai pour les musulmans de Belgique. Durant un mois, ceux-ci respecteront un jeûne du lever au coucher du soleil. Comment s’adapte-t-on à cette période durant laquelle on ne peut ni manger, ni boire pendant de longues heures? A Liège, dans le quartier de Bressoux, Mohamed est gérant d’une boucherie halal et modifiera quelque peu l’heure d’ouverture de son magasin: » Normalement j’ouvre la boucherie à 9h30 mais pendant le ramadan, je vais ouvrir une heure plus tard, à 10h30. Je ne me couche pas avant 3h du matin, l’heure à partir de laquelle je commence à jeûner jusqu’à plus ou moins 21h-21h30. Donc, je suis quand-même un peu plus fatigué que d’habitude. Ce sont les premiers jours les plus difficiles. » Le régime alimentaire change également. Comme les personnes qui pratiquent le ramadan se nourrissent tard dans la journée, il est préférable de manger léger. La date et la figue sont deux aliments particulièrement prisés car très énergétiques mais aussi la soupe, les pois chiche, les lentilles et de délicieuses petites pâtisseries. » Les pâtisseries décorent aussi la table et ouvrent l’appétit » souligne l’épicier Rachid qui ajoute » Il y a beaucoup de bonnes choses. Ce qu’on ne mange pas régulièrement en temps normal, on le mange presque tous les jours durant le ramadan. » Mais pour certains, rien ne change vraiment durant le ramadan comme le précise Rachid, le poissonnier: » Nous on ouvre à la même heure, à 9h. Mais on est déjà présent sur place vers 7h du matin. Pour nous ça ne change rien du tout, on a une clientèle européenne et cinq à dix pour cent de clients d’origine arabe. On est plusieurs dans le magasin donc on peut se relayer si on veut se reposer un peu. » Et dans un mois aura lieu la fête de l’Aïd: » Quand c’est fini c’est le bonheur » dit Rachid l’épicier, souriant » c’est vrai que c’est un mois plus fatiguant, éprouvant mais voilà, c’est notre religion, ça passe vite et ce mois de jeûne, c’est bon pour la santé aussi! »

