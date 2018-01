Le rap belge mis à l’honneur par la presse française spécialisée en 2017

C’est devenu une habitude de fin d’année pour les magazines et sites spécialisés en musique : ils proposent un classement reprenant leurs coups de cœur de l’année écoulée. Et on peut dire que la presse française spécialisée en hip-hop fait la part belle aux artistes belges. Damso et Roméo Elvis sont les plus cités, mais d’autres belges les suivent de près.

Damso, le ballon d’or

En plus d’avoir été sélectionné par l’Union belge pour composer l’hymne des diables rouges pour la coupe du monde 2018, Damso a fait exploser les compteurs en 2017: son album « Ipséité » sorti au mois d’avril a été certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 albums vendus, streamings, physiques et téléchargements confondus. En plus de ce succès commercial, le belge d’origine congolaise est également encensé par la critique.

Dans une interview sur le site La Sueur, Mehdi Maïzi, journaliste spécialisé en hip-hop chez OKLM Radio, cible Damso comme « le ballon d’or 2017 indiscutable »: « Son album s’impose très vite comme un album important du rap francophone ». Le site Booska-P, référence en terme de médias spécialisés en rap français, a publié un classement des meilleurs démarrages de ventes d’albums de rap en 2017. Damso se classe en 9ème position: « Un score exceptionnel qui s’explique par la qualité de l’album, mais aussi par une communication très bien orchestrée depuis la sortie du précédent opus », précise Booska-P.

Sur le site spécialisé Le rap en france, Damso est en tête du classement des meilleurs projets rap francophone de 2017: « Ipséité marquera l’année 2017 ainsi que cette décennie de rap français en tant que marqueur décisif de l’histoire du genre. Outre la poursuite l’affirmation de la Belgique comme l’un des territoires les plus importants du rap francophone, au même titre que la région parisienne ou la cité phocéenne, Ipséité a permis le déverrouillage total de grand nombre de tabous pesant encore sur le rap, déverrouillage amorcé par des artistes par Booba, Disiz ou Maître Gims au début de la décennie ».

Dans le classement des dix meilleurs albums de rap français en 2017 de The Back Packerz, Damso se classe sur la troisième marche du podium, juste derrière Orelsan. « Si cette année ne vous a pas permis de mesurer l’étendue du phénomène Damso, veuillez immédiatement sortir de votre grotte! », ironise le site spécialisé qui justifie ce succès aux « productions soignées et des textes incroyables ». Quant au site Sens critique, il classe l’album de Damso en sixième position du classement des meilleurs albums de rap en 2017 (dans lequel figurent des pointures du rap américain comme Kendrick Lamar).

Le clip de « Macarena » de Damso issu de l’album « Ipséité »

Roméo Elvis, Caballero & Jean Jass, Hamza, Krisy, L’Or du commun, Isha,…

Damso n’est pas le seul représentant du plat pays à faire des émules chez nos voisins français. Derrière lui, on retrouve des artistes comme Roméo Elvis, Caballero & Jean Jass, Krisy, L’Ord du commun, Isha,…

A la cinquième place du classement de The Back Packerz : Roméo Elvis. Le fils du chanteur belge Marka et de la comédienne Laurence Bibot a marqué l’année 2017 avec son album « Morale 2 », réalisé en collaboration avec le dj Le Motel. « Une formule 100% belge et 100% gagnante, précise le site. L’union fait la force dit-on. La versatilité du Motel ouvre un immense champ des possibles à Roméo Elvis, que l’on surprend à chanter des ballades pop (« Drôle de question »), à tordre des prods typiquement House (« Diable »), ou même à tenter quelques lignes en anglais (« Switchin ») ».

Le clip de « Drôle de question » de Roméo Elvis issu de l’album « Morale 2 »

Un autre duo belge a frappé fort l’an dernier: le bruxellois Caballero et son acolyte carolo Jean Jass. « Incontestablement, 2017 aura été l’année de l’explosion du rap Belge, commente le site Le rap en France dans son classement des meilleurs projets rap francophone de 2017. La preuve, quatre albums de notre top sont issus du plat pays. Et parmi cette nuée de nouvelles têtes venant du royaume, un duo en particulier a su tirer son épingle du jeu et s’imposer comme une des têtes d’affiches de l’année : Caballero & Jean Jass ». Le site les classe sixièmes : « Avec une telle qualité, on ne peut qu’être confiant pour la suite ».

Dans l’interview sur le site La Sueur, Mehdi Maïzi, journaliste chez OKLM Radio, disait au sujet de Caballero & Jean Jass et de Roméo Elvis: « C’est pas des projets qui se vendent beaucoup, ce ne sont pas des succès commerciaux, mais ces projets leur permettent de faire tous les festivals, de tourner, de faire des clips à plusieurs millions de vues et d’exister. Ils existent, tout le monde les identifie, ils sont artistes à temps plein, sans date de péremption ».

Le clip de « Sur mon nom » de Caballero & Jean Jass issu de l’album « Double hélice 2 »

Dans un autre style de hip-hop, le belge Hamza fait également son bout de chemin chez nos voisins. Le site Sens critique classe d’ailleurs son album sixième dans son classement des meilleurs albums de rap en 2017, soit juste derrière Damso. Sur le site Rap en France, l’équipe éditoriale n’est pas avare de compliments au sujet de sa mixtape intitulée 1994 : « ce qui marquera profondément le rap francophone en cette année de 2017 » ou encore « Un très beau projet qui caractérise la constante évolution musicale de l’artiste, un strike de plus pour le grand Hamza ».

Le clip de « Godzilla » de Hamza issu de la mixtape « 1994 »

D’autres rappeurs et groupes de rap belge apparaissent également un peu plus loin dans ces différents classements établis par la presse française spécialisée. Ils s’appellent Krisy, L’Or du commun ou encore Isha : des artistes à suivre de près en 2018.

Le site Konbini France a d’ailleurs sorti récemment une vidéo dans laquelle sont repris les cinq artistes francophones à suivre en 2018. Parmi eux, il y a deux belges. Le premier, c’est Swing, l’un des membres du groupe bruxellois L’Or du commun, qui sortira dans quelques semaines « Marabout », son premier album solo dont deux extraits ont déjà été dévoilés. L’autre belge épinglée par Konbini : la jeune Angèle. Pas question de rap ici mais elle est tout de même la sœur d’un certain… Roméo Elvis! Les yeux du monde du hip-hop sont donc braqués sur les artistes belges. Il ne reste plus qu’à confirmer cet « âge d’or du rap belge » sur la longueur.

Les cinq artistes francophones à suivre en 2018 selon Konbini