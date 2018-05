© EPA-EFE/JULIO MUNOZ

TASS, le 10 mai. « Séville » sur son terrain a battu le Real madrid avec un score de 3:2 dans migré match de la 34-ème tour du championnat d’Espagne de football.

Dans la composition des gagnants bouchés avec des balles, ont été marquées Виссам Ben ben yedder (26 minutes) et Miguel Лайюн (45), les perdants se sont distingués Borja Mayoral (87) et Sergio Ramos (90, avec un penalty), une autre balle Ramos a marqué à la porte. À la 58e minute Ramos n’est pas le penalty. « Le real madrid avant le match sans défaite dans le championnat d’Espagne au cours des neuf rencontres.

Dans un autre migré match de la 34-ème tour dans l’environnement « Barcelone » sur son terrain, avec des résultats de Villarreal » avec un score de 5:1. Le milieu de terrain russe invités Denis Черышев est entré sur le terrain dans le onze de départ et a été remplacé après la pause. Apparu au lieu de lui Nicola Sansone s’est bouché le ballon. Le cas de Barcelone, double-distingua Ousmane Dembélé, un but marqué Philippe Coutinho, Paulinho et Lionel Messi.

Deux journées de la fin du championnat « Barcelone », précédemment à l’avance qui est devenu un champion de l’Espagne, a pris de 90 points, le Real madrid, qui, le 26 mai à jouer dans la finale de la Ligue des champions avec l’anglais de Liverpool, avec 72 points va le troisième dans la table, derrière les trois points de la расположившемуся sur la deuxième position de l’Atlético madrid. « Villarreal » agit de la sixième (57 points), « Séville » – septième (54), l’équipe en lutte directe billet pour la phase de groupes de l’europa League, où n’atteignent la cinquième et la sixième équipe de la saison en championnat d’Espagne, la septième se rendre au deuxième tour de qualification du tournoi.

Dans la prochaine ronde « Barcelone » le 13 mai, en visite jouera avec le « Levante », « Real », la veille, d’adopter le « Сельту ». « Villarreal », le 12 mai sur le check-out se réunira avec le Deportivo », « Séville » le même jour, également en visite à jouer « Бетисом ».