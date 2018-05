« Le real madrid et Liverpool jouera en finale de la Ligue des champions

Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah

KIEV, le 26 mai. /TASS/. Le match de finale de la Ligue des champions entre l’espagnol Real madrid et l’anglais « Liverpool » aura lieu samedi au stade Olympique de la capitale ukrainienne. En cas de victoire du Real madrid gagne la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, que personne n’a pu pendant 42 ans.

Il y a un an « le Real madrid est devenu le premier club, le vainqueur de ce tournoi à deux reprises dans l’histoire de la Ligue des champions (saison 1992/93), trois fois d’affilée dans la partie précédente de la Coupe des clubs champions européens gagné le Bayern dans les années 1974-1976. Le club le plus fort de l’Europe « le Real madrid est devenu de 12 fois, trois fois inférieure à la finale, si souvent la Coupe d’europe des champions n’a pas gagné un même club. « Le real madrid est considéré comme le favori pour le jeu à venir à Kiev, étant donné que la sortie de Liverpool en finale de la surprise.

En 12 matchs de Ligue des champions Real madrid a subi deux défaites, les deux avec un score de 1:3, lors de cette première échec s’est produit dans un jeu avec le club anglais. La phase de « Real madrid » en visite a cédé « Тоттенхэму », terminant finalement, seule la deuxième place, qui ont eu une incidence sur le tirage au sort des 1/8 de finale, où le club royal a rencontré le champion de France, le Paris-Saint-Germain », mais deux fois battu l’équipe Неймара. En quart de finale le Real madrid dans le premier match de la visite a battu l’italien de la Juventus – 3:0, mais la maison jusqu’à la dernière minute a concédé avec le même score, en évitant de temps supplémentaire grâce à un penalty, réalisé par Cristiano Ronaldo.

En demi-finale Real madrid a joué avec « la Bavière » (2:1, 2:2), également la réalisation de reel avantage dans le premier invité de la rencontre. Les trois matchs des séries éliminatoires « le Real madrid a remporté de joueurs de classe et de confiance en soi – l’équipe de Zidane прибавляла dans les bons moments et a du succès.

Liverpool n’a perdu que « le Rhum »

« Liverpool » dans le courant de tournoi n’a perdu qu’une fois, lors de cette мерсисайдцам a dû démarrer la Ligue des champions de qualification. Les pupilles du spécialiste allemand Jürgen Клоппа sont les premiers dans le groupe, double-battant avec un score de 7:0 (notamment sur le « Spartacus »), et dans les séries éliminatoires ont liquidé avec le portugais, le fc Porto, l’anglais de Manchester City et italienne « Ромой ». Et dans chacune des séries de « Liverpool » s’efforçait de grandes victoires en 14 matches de l’actuelle Ligue des champions, le club a marqué 46 buts. Perdu « Liverpool » seulement le dernier jeu – de retour de la demi-finale avec « Ромой » (2:4), la maison de vaincre les romains avec un score de 5:2.

« Liverpool » sur le nombre des contrées les Vainqueurs de la coupe des clubs champions européens (5) partage la troisième place avec le fc Bayern münchen et espagnole de Barcelone, juste derrière Madrid et italien de l’ac Milan (7 titres). La fois précédente, Liverpool a remporté la Ligue des champions en 2005, lors de la finale aux tirs au but, après avoir battu l’ac Milan (après une première mi-temps, les footballeurs anglais cédé – 0:3, mais a réussi à égaliser le score). En 2007, Liverpool et le Milan a de nouveau atteint la finale, mais ici déjà battu les italiens – 2:1.

Le leader, le Real reste de 33 ans, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, qui dans la Ligue des champions a marqué 15 buts, établissant un nouveau record – il martelé en 10 matchs du tournoi d’affilée. Ronaldo détient le record en nombre de buts au cours d’un tournoi de l’uefa champions League la saison 2013/14 il y a marqué 17 fois, de sorte que dans le cas d’un discours réussi en finale à Kiev, il peut répéter ou même d’améliorer votre performance.

La star de Liverpool » l’egyptien Mohamed Salah a marqué 10 buts que l’autre attaquant de l’équipe, le brésilien Roberto Фирмино, sur le compte de la troisième attaquant anglais, maison sénégalais Sadio Mané, neuf buts. Les trois premiers Salah – Фирмино Mans la comparaison avec la célèbre BBC « du Real, où dans l’attaque depuis plusieurs années vont sir Gareth Bale, le français Karim Benzema et de cristiano Ronaldo. Cependant, zinedine Zidane est souvent utilise un schéma avec deux attaquants qui, dans tous les cas, il ya de la place pour des portugais.

La finale des champions sans

Ni le Real, ni le « Liverpool » dans cette saison, n’ont pas pu devenir champions de leur pays. Madrid est resté tiers dans le championnat d’Espagne, derrière la « Barcelone » le club Atlético de madrid, Liverpool dans la premier league anglaise a pris la quatrième place. Les deux finalistes de la Ligue des champions ont garanti la participation dans la phase de groupes de la prochaine saison, et de leur résultat à Kiev va dépendre seulement le numéro de panier lors du tirage au sort. Le vainqueur de la Ligue des champions sera dans le premier panier, en cas de défaite, le Real madrid sera au second, et « Liverpool » – dans la troisième.

Le match entre le Real madrid et Liverpool commence à 21:45 gmt. Le principal arbitre nommé Milorad Мажич de la Serbie.

Le vainqueur de la finale à Kiev le 15 août à Tallinn jouera pour la Supercoupe de l’UEFA avec l’espagnol de l’Atlético de Madrid, qui, dans cette saison, a remporté la Ligue de l’Europe.

Ligue des champions de la saison-2018/19 débute le 26 juin, où se dérouleront les matches du tour préliminaire.