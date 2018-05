Julia Samoilova

© Anton Новодережкин/TASS

LISBONNE, le 5 mai. /Journaliste TASS Anastasia Силкина/. Concours de la chambre de Julia Samoïlova, avec qui la chanteuse présentera la Russie à l’Eurovision » à Lisbonne, est prêt. Ce sujet TASS a rapporté samedi le réalisateur discours Alexis Golubev sur la base de la deuxième, la dernière personnelle de la répétition de l’équipe sur la scène Altice, où se dérouleront les demi-finales et la finale de l’inspection.

« Je peux vous dire que tous les [prévu] est arrivé, a déclaré Golubev. – Quand nous l’avons emmené à Lisbonne le décor, n’ont pas assez d’une seule pièce, et hier, elle est venue de la Belgique. Alors maintenant, tout allait bien ».

Selon le metteur en scène, il reste à négocier avec l’équipe de tournage de « l’Eurovision », comme la mise en scène des montreront visionneuses. « Alors que la chambre se penchera sur la diffusion, il est très important, parce que tout est fait avec un effet 3D. Nous avons expliqué collègues, sous quel angle il faut retirer », dit – il.

Auparavant, le réalisateur a indiqué que le concept de la chambre est de « montrer de l’artiste, et non d’une personne à mobilité réduite », cette idée est mise dans la compétition, la chanson de l’artiste I Won’t Break. Le spectacle est conçue de sorte que les spectateurs, rien ne connaissent pas l’état de santé de la chanteuse, ne le sauront. Pour ce faire, les producteurs utilisent la projection bidule en forme de montagne, au sommet de laquelle se trouve Samoilova. Sur scène se trouvent également les danseurs du ballet « Тодес » Ildar Гайнутдинов et Anastasia Джуркина et choristes Ksenia Коробкова, co-auteurs de la chanson Нэтта Нимроди et Arié Burstein.

« J’ai vraiment aimé, aujourd’hui, a travaillé notre équipe, a avoué Julia Samoilova d’une conférence de presse. – Aujourd’hui, la chambre avait l’air génial, merci à Alexis Голубеву et son équipe de danseurs Ильдару et Nastia, et prenant en charge moi de back-vocalistes ».

La première demi-finale du concours aura lieu le 8 mai, le deuxième, dans lequel Samoilova sortira sous le sixième numéro, le 10 mai. La finale de l’Eurovision aura lieu le 12 mai.