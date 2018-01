NEW YORK, le 8 janvier. /TASS/. « Le récit de la servante » (The Handmaid’s Tale) a remporté un Golden globe dans la catégorie « Meilleure série dramatique ». A été annoncé lors de la cérémonie de ce prestigieux prix, qui se tient dimanche à Los Angeles (Californie). La diffusion mène diffuseur NBC.

Voir aussi







À Los Angeles, s’est tenue la cérémonie de remise des prix « Golden Globe »



Dans cette catégorie, ont mené la lutte populaire dans le monde entier de la série « game of thrones » (Game of Thrones), nommé dans cette catégorie, pour la cinquième fois, « la Couronne » (The Crown), « Très étrange » (Stranger Things) et « c’Est nous » (This Is Us).

« Le récit de la servante » dans la lutte pour la récompense a contourné la célèbre série « game of thrones », filmé par les motifs du cycle des romans de la « Chanson de la glace et de feu » de l’écrivain américain George Martin. Création de la première saison de projet, завоевавшего par la suite une grande popularité à travers le monde, a eu lieu en avril 2011. La série est l’un des plus coûteux dans l’histoire de la télévision américaine.

Мультипликационная la bande « le Mystère de Coco (Coco) est devenu le possesseur de la « golden globe » dans la catégorie « Meilleur film d’animation ». Dans la nomination ont été également inclus un « Patron-être une poule mouillée » (The Boss Baby), « Добытчица » (The Breadwinner), « Ferdinand » (Ferdinand) et « Van Gogh. Avec l’amour, Vincent (Loving Vincent).

« Le mystère de la Coco », filmé Si Анкричем et Эдрианом Molina, raconte l’histoire de 12 ans, Miguel, qui vit dans une famille de cordonniers mexicaine village et rêve secrètement d’être un musicien. Ce thème de la famille est considéré comme tabou à cause de la longue malédiction. Miguel découvre qu’entre lui et son chanteur préféré Ernesto de la Cruz, aujourd’hui décédé, il y a un inexpliquée de la communication, et va chercher de l’idole au Pays des morts.

Première animation de l’oeuvre a eu lieu en octobre 2017. Les frais de location dans le monde a dépassé $555,7 millions

La peinture « À la limite » (Aus dem Nichts) de l’allemand Fatiha Акина a remporté un Golden globe dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ».

Dans cette catégorie également, participé film russe « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev, le travail de régie d’Angelina Jolie « d’Abord ils ont tué mon père » (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), lancée par le Cambodge, le petit-déjeuner « Carré » (The Square) Ruben Эстлунда, qui a remporté l’an dernier le grand prix du festival de Cannes, ainsi que « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica) чилийца Sebastian Lelio.

De nombreux prédit la victoire de travail d’angelina Jolie, « Carré » et de la fédération de peinture.

La première mondiale du film « Aversion » a eu lieu dans la dernière année, en compétition 70-ème édition du festival de Cannes, où, la bande a reçu le Prix du jury. Comme les travaux antérieurs de Zviaguintsev « Léviathan », la peinture a été salué russes et des critiques internationaux. « L’aversion » est inclus dans la short-list des neuf films, prétendant academy awards « Oscar » dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Quels sont ceux qui finissent par номинируют cette prestigieuse récompense, sera connu le 23 janvier.

La bande de »Lady Bird » (Lady Bird) Greta Гервиг a remporté un Golden globe dans la catégorie Meilleure comédie ou comédie musicale ». A été annoncé lors de la cérémonie de remise de ce prix prestigieux, qui se tient dimanche à Los Angeles (Californie).

Dans la catégorie « Meilleure comédie ou comédie musicale » ont été également présentées des peintures « Malheur créateur » (The Disaster Artist) de James Franco, « Loin » (Get Out) de la Jordanie Scie, « le plus Grand showman » (le plus grand Showman de Michael Gracie, « Tonya contre tous » (I, Tonya) de Craig Gillespie.

La tragi-comédie « Lady Bird », raconte une jeune fille qui rêve de s’échapper de la petite américaine d’une ville de province dans la ville de New York. Les rôles principaux sont joués Saoirse Ronan et Timothy Шаламе. Quelques minutes plus tôt Ronan a reçu un Golden globe dans la catégorie Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale ». 23 ans, Ronan avant cela, à deux reprises (en 2008 et en 2016) nominé pour « Oscar » – pour ses rôles dans les films « l’Expiation » (Atonement) et Brooklyn (Brooklyn).

L’image des »Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) le britannique Martin Макдоны a remporté un Golden globe dans la catégorie « Meilleur film dramatique ».

La lutte pour la récompense dans cette prestigieuse catégorie ont également mené des films « la Forme de l’eau » (The Shape of Water) du mexicain Guillermo del Toro, l’épopée sur la Seconde guerre mondiale « Dunkerque (Dunkerque) le britannique Christopher Nolan, « Appelez-moi son nom » (Call Me by Your Name) de l’italien Luc Гуаданьино, « le Secret d’un dossier » (The Post) de Steven Spielberg.

« Trois d’un panneau… » – l’image par le réalisateur Martin Макдоны de la malhonnêteté et de la négligence de ceux qui en raison de leur profession doit protéger et d’aider les citoyens ordinaires, hésitants et le refus de faire quoi que ce soit. La bande a déjà gagné la récompense de la 74-ème festival du film de Venise (pour le scénario).