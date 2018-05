Le record de la premier league de la moyenne de la fréquentation des matches installé dans la saison 2017/18

Les Fans De « Spartacus »

© Sergey Фадеичев/TASS

TASS, le 13 mai. Le record de la moyenne de la fréquentation des matches Fédération de football de la premier league (premier league) est installé dans la saison 2017/18, elle était de 13 971 personnes par match. Le précédent record a été installé dans la saison 2007, lors des matches de championnat russe, en moyenne, venus de 13 115 fans.

Affluence moyenne des matchs a augmenté de 2,5 milliers de personnes par rapport aux jeux de la saison dernière, il y a un an à la rencontre russe en championnat, il est en moyenne de 11 415 spectateurs. Le plus visité par l’équipe dans les matchs devint alors « kuba », qui, en moyenne, est venu 32 670 personnes. Au cours de la saison tous les matchs de championnat sont venus 3 353 024 de l’homme.

Le plus de spectateurs est venu sur le match de la quatrième manche du championnat de Russie entre le « Zénith » et « Spartacus » (5:1, 6 août 2017) au stade de « Saint-Pétersbourg » – 53 359 personnes. Aussi saint-pétersbourg, le club a battu le record total de la maison de la fréquentation de la saison. Tous les matches au stade de la « Saint-Pétersbourg » dans les différents tournois visité 1 020 966 spectateurs. En moyenne, voir le « Zénith » de saint-Pétersbourg est venu 43 962 supporteur de la saison.

La pire des statistiques en termes de moyenne de la fréquentation a été montré dans le match du 22 tour du championnat de Russie entre пермским « Амкаром » et тульским « Arsenal » (0:2, 9 mars) – 1089 spectateurs. À cause du mauvais état de la pelouse au stade de « l’Étoile » à Perm, la rencontre a été déplacée dans l’arène « , le Pétrolier » Ufa. Aussi de perm, le club est devenu le plus малопосещаемой l’équipe de la premier league sur son terrain, en moyenne 5 633 supporteur.

Personnel record du club dans le championnat de Russie a battu le CSKA de moscou. Résumé page d’assiduité le monde de la saison en cours s’élève à 234 080 personnes. En moyenne, la maison de la rencontre CSKA visité le 15 605 fans. La dernière fois de plus la commande soutenu en 1975 dans le championnat de l’URSS 327 000 personnes ont assisté à la réunion le monde, soit plus de 21 800 spectateurs par match.

La saison en cours russe championnat a pris fin le 13 mai. Le champion du pays est devenu moscou « Locomotive », la deuxième place a le CSKA moscou a remporté des médailles de bronze de la capitale « Spartacus ». Dans la Ligue de l’Europe sont sortis « Krasnodar », saint-pétersbourg « Zénith » et « Ufa ». Dans la zone de transition des matches pour la préservation de la résidence en premier league pris « Amkar » et махачкалинский « Anji ». Eliminé de la ligue directement « Activités » de la région de Léningrad et de « SKA-Khabarovsk ».

{{table.caption}}

{{table.header[‘cell’+$index]}}

{{row[‘cell’+$index]}}