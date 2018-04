© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 14 avril. /TASS/. Le régiment présidentiel tiendra le samedi après-midi sur la place des cathédrales, le premier en 2018, à la cérémonie de divorce de la randonnée à pied et à cheval ». Les militaires vont prendre la parole devant le public une fois par semaine les six prochains mois.

Comme dit TASS le chef du Centre de relations avec la presse et des relations publiques du service Fédéral de sécurité (PSS) Alexandre lentilles d’eau, la saison du divorce des sentinelles tombe sur deux anniversaires: les 100 ans du commandant du Kremlin de Moscou et le 80e anniversaire de l’orchestre du président Du Service du commandant du Kremlin de Moscou, la Russie de FOS. En l’honneur de ces mémorables, de dates scénario de la cérémonie a changé.

Ainsi, selon le Ряскова, « dans le programme des militaires de l’Escadron spécial de la garde est apparu un nouvel élément qui a reçu le nom de « reverse ». Lors de la création de la forme « carré » les soldats, à partir de six colonnes de six personnes, successivement colonne par colonne, laissent tomber les armes à la rotation sur un demi-tour, d’abord dans le sens antihoraire, puis dans le sens horaire. « Ajout d’une nouvelle spéciale de réception avec une arme combiné avec le visuel de l’effet « domino » a permis de faire le « reverse » la partie brillante du programme », a assuré le représentant de la CAISSE.

Il a souligné que, à l’occasion du double anniversaire, le chef d’orchestre de l’orchestre Du président, le colonel Evgeny Nikitin a écrit le Cérémonial du contre-marsh, qui pour la première fois, les musiciens se produiront lors d’une sortie de drapeau de groupe.

Kremlin de la tradition

Lentilles d’eau a rappelé que la cérémonie de divorce sentinelles du régiment Présidentiel adopté en 2004, la saison sera de 14 m pour кремлевцев. « C’est brillant et spectaculaire de la cérémonie de la, связавший rassembler les différentes époques de l’histoire héroïque de l’armée russe, montrant profonde d’une continuité historique ратных des traditions de notre pays », estime le représentant de la CAISSE. Il a attiré l’attention sur le fait que « la cérémonie a réuni les plus beaux éléments militaires rituels, y compris la démonstration des unités de passes d’armes « à cheval » rond-point et de la musique de la fanfare ».

Le chef du Centre de relations avec la presse et le public de FOS, a déclaré que le programme de la cérémonie de divorce 2018 sont enregistrés les éléments de base, qui sont devenus une tradition. De base à la partie classique du discours mis une dynamique de reconstruction des militaires dans les diverses éditions de l’ordre et l’exécution de leurs coups spéciaux avec les armes. Une attention particulière est accordée à la cohérence et de la clarté lors de l’exécution de tous les éléments du programme, et de l’immuable la carte de visite кремлевцев reste – étape.

« La randonnée de la garde des trois quarts se compose de soldats de l’automne de l’appel, l’accomplissement du service militaire dans l’Escadron spécial de la garde. Dans la composition de la randonnée, de la garde et le drapeau de groupes qui participent à des militaires visant des 17 régions du pays (Volgograd, Ekaterinbourg, russie, Krasnodar, dans la ville de Krasnoyarsk, Kalouga, Kaliningrad, Moscou et la rgion de Moscou, Novossibirsk, Nijni-Novgorod, Penza, Perm, Rostov-sur-le-Don, Samara, Saratov, Oulianovsk et Yaroslavl). Les plus complexes spéciaux phalanx techniques avec armes effectuent des soldats, passant d’un contrat de service », a déclaré lentilles d’eau.

Il a appelé et certains éléments qui, au cours de la cérémonie effectuent des soldats de la Cavalerie honoraire de l’escorte. Parmi eux, par exemple, « cheval de carrousel », « huit », « moulin », « bougie » et « chaîne », ainsi que des astuces, avec du personnel avec une arme.

Lentilles d’eau a rappelé que de voir la cérémonie chacun peut, en achetant un billet sur le territoire d’un Etat historique et culturel du musée-réserve « le Kremlin de Moscou ». À la fin de l’été le discours du régiment Présidentiel et de l’orchestre Présidentiel sera possible de voir et derrière les murs du Kremlin, ils ouvriront la soirée de présentation de l’International militaire du festival de musique « Spasskaya tower », qui cette année se tiendra sur la place Rouge, du 24 août au 2 septembre.