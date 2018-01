Le renvoi de Jean-Charles Luperto devant le tribunal sera examiné le 5 février

Nouvelle étape dans le dossier de Jean-Charles Luperto, le député-bourgmestre de Sambreville poursuivi pour outrage public aux mœurs. La chambre des mises en accusations de Liège vient de rendre un arrêt qui fragilise la défense de l’intéressé. On saura dans quelques semaines si Jean-Charles Luperto sera renvoyé devant le tribunal correctionnel.

En juin dernier, la chambre du conseil de Namur avait estimé que le dossier soumis aux parlementaires lors des discussions sur la levée de l’immunité de Jean-Charles Luperto était incomplet. Certains devoirs d’enquête ordonnés ultérieurement n’avaient pas pu être portés à la connaissance des députés. Pour les avocats de Jean-Charles Luperto, ces éléments essentiels auraient pourtant permis de comprendre le caractère arbitraire disaient-ils des poursuites dirigées contre leur client qui clame toujours son innocence.

Mais cette logique vient d’être balayée par la chambre des mises en accusation de Liège. Contrairement à la chambre du conseil, elle estime que le dossier soumis aux parlementaires était bien complet. Et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la levée de l’immunité du député.

Les avocats de Jean-Charles Luperto iront peut-être en cassation. Mais le temps joue contre eux, car la chambre des mises va maintenant se pencher sur les faits et sur les pièces du dossier. Le 5 février, elle examinera les charges qui pèsent sur Jean-Charles Luperto. L’arrêt sur un éventuel renvoi en correctionnelle sera rendu dans le semaines qui suivent.

Outrage public aux mœurs en présence de mineurs de moins de 16 ans

Le début de l’affaire remonte au mois de novembre 2014. Des perquisitions ont lieu au domicile de Jean-Charles Luperto et dans ses bureaux à l’administration communale de Sambreville. Le député-bourgmestre de Sambreville est au cœur d’une affaire qui sera lourde de conséquences pour sa carrière politique.

« La qualification retenue par le paquet, c’est l’outrage public au mœurs en présence de mineurs de moins de 16 ans », déclare à la presse Vincent Macq, procureur du Roi de Namur, le 10 novembre 2014.

Jean-Charles Luperto est soupçonné d’avoir commis des actes d’exhibitionnisme dans les toilettes d’une station service de Spy, près de Sambreville. Les faits se sont déroulés entre le 1er avril et le 31 août 2014. Inculpé, l’ancien président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles préfère remettre sa démission dès l’éclatement de l’affaire

L’intéressé conteste depuis toujours les accusations, comme le confirmait son avocat le 18 décembre 2014. « Il maintient ses dénégations. Ça ne correspond pas à sa réalité, à ce qu’il sait avoir adopté comme comportements là-bas », déclare à l’époque Me Pascal Rodeyns.

Immunité partiellement levée

Malgré ces contestations, le Parlement wallon et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles votent la levée partielle de l’immunité parlementaire de Jean-Charles Luperto. Si cette levée est partielle, c’est parce que l’une des cinq préventions fait l’objet de vices de procédure.

Sa défense contre-attaque en février 2016. Jean-Charles Luperto dépose plainte contre ceux qui l’accusent d’outrage aux mœurs et demande des devoirs d’enquête complémentaires.

« L’enquête n’a pas été loyale, affirme alors son avocat, Me Marc Uyttendaele. On a caché des choses au Parlement et à la défense. On s’est comporté de telle manière qu’on n’a pas respecté les règles de procédure qui s’appliquaient. D’autre part, les faits ne reposent sur rien de sérieux. »

En juin 2017, nouveau rebondissement : la chambre du conseil de Namur refuse de statuer sur le dossier Luperto car elle l’estime incomplet. Le parquet fera appel de cette décision. C’est finalement la chambre des mises en accusation de Liège qui décidera de renvoyer Jean-Charles Luperto devant le tribunal correctionnel.