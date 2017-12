MOSCOU, le 30 décembre. /TASS/. L’église orthodoxe russe suppose que la décision de l’authenticité de la « екатеринбургских restes » il sera possible de priya à l’occasion du centenaire de la mort tragique de la famille royale, mais de précipiter les principaux enquête d’experts ne va pas. Cela a été rapporté par le chef du Département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite Hilarion de Volokolamsk samedi dans l’émission de la chaîne de télévision « Russie 24 ».

« Ici, nous ne pouvons pas fixer des délais. Il serait probablement très bien, si cela a eu lieu avant le centenaire de la mort tragique de la famille royale. Mais si, à cette époque les expériences ne sont pas terminés, donc nous allons devoir attendre encore. Nous allons attendre autant il faut », dit – il, en soulignant que l’église orthodoxe Russe ne peut pas influer sur les expériences, car s’intéresse à persuasive la suite.

« Quand ce résultat nous sera présenté, alors nous serons en mesure de prendre une décision, a – t-il ajouté. – Personne ne sera rien personnalisés. Si nous voulions quelque chose d’ajuster, nous l’aurions fait depuis longtemps ».

Selon le métropolite Hilarion, la décision finale de l’Eglise exige incontestables preuves. « Pour nous, cette question est d’une importance particulière, parce qu’il ne s’agit pas simplement sur les ruines de la dernière de l’empereur et de sa famille, et sur les ruines d’un canonisés personnes C’est à dire sur les reliques des saints. Une fois que nous reconnaissons « екатеринбургские les restes » des restes de la famille impériale, nous avons immédiatement conscients de leur les saintes reliques. Nous ouvrons l’accès des pèlerins », dit – il.

Le 17 juillet 2018 année marque le 100e anniversaire de la mort du dernier empereur russe Nicolas II et sa famille. Nicolas II et toute sa famille ont été tués en 1918 à Ekaterinbourg. Колчаковский l’enquêteur Nikolaï Sokolov, a procédé à une enquête dans les années 1919-1922, et a conclu à la destruction totale de tous les corps en feu.

Au début des années 1990 un groupe de chercheurs a découvert près d’iekaterinbourg les restes, qui risquaient d’être royaux. En 1998, ils ont été enterrés dans la forteresse pierre et paul à Saint-Pétersbourg dans le tombeau de la famille des Romanov. L’église orthodoxe russe s’est fixé l’enquête et госкомиссией un certain nombre de questions, qui n’a pas reçu de réponse, et par conséquent, a estimé, de l’insuffisance de l’étude et n’a reconnu « екатеринбургские » les restes royaux. Le comité d’enquête en septembre 2015, a repris l’enquête sur le meurtre de la famille Romanov.