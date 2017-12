« Le rubis », a promis de fournir de la RFS de la garantie de financement du club après le changement d’entité juridique

Les Joueurs De « Rubis »

MOSCOU, 24 décembre. /TASS/. Kazan « le Rubis » fournira Russe de football union (RFU) de la garantie de financement du club dans un délai de deux ans après le changement de la personne morale. Sur cela dit dans le traitement de club au nom du président de la RFS de Vitaly Moutko, a été à la disposition des TASS.

Selon le document, « le Rubis » demande lors de la réunion du comité exécutif de la RFS 25 décembre pour examiner la question du remplacement de la personne civile autonome municipal établissements de la société à responsabilité limitée. Dans le cas de la résolution de la procédure de remplacement, le club sera privé qu’il peut contribuer à attirer des investissements privés. En ce moment, les propriétaires et fondateurs de « Rubis » sont le Comité des terres et de la propriété et de la commission de la culture physique et des sports de la ville de Kazan.

En circulation le dit, que le club s’engage, avant la date d’examen par le comité exécutif de la RFS de cette question de fournir des garanties écrites propriétaires d’une nouvelle entité juridique « Rubis » sur le financement du club pendant deux ans à partir de la date d’achèvement de la procédure de remplacement. « Ruby », a promis de fournir le comité exécutif de la RFS documents avec les résultats d’un audit indépendant des comptes créditeurs du club pour la période depuis le dernier audit à compter du dépôt de la demande.

Auparavant, les MÉDIAS ont appris que « le Rubis » a trois mois de la dette avant les quelques anciens joueurs de l’équipe. Lors de l’édition britannique Telegraph a rapporté que les joueurs de kazan, le club ne reçoivent pas de salaire les quatre derniers mois, et le total de la dette de plus de £10 millions de dollars (environ 790 millions de roubles).

Des commentaires officiels « Rubis » jusqu’à ce que n’a pas pu.