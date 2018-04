Le secrétariat technique de l’OIAC enverra des experts en Syrie à la fin de la semaine

MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. Le secrétariat technique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a exprimé sa volonté d’envoyer des experts en Syrie à la fin de la semaine.

Voir aussi







Химоружие en Syrie: d’où dans le pays sont des substances illicites



Ce sujet dans l’air de la chaîne de télévision « Russie 1 » a déclaré le représentant permanent de la fédération de RUSSIE lors de l’OIAC Alexander Shulgin.

« Hier, nous avons avec nos syriennes partenaires ont demandé au secrétariat Technique de l’OIAC à l’appel immédiatement, sans délai d’envoyer des experts de l’OIAC à Damas afin de comprendre ce qui s’est passé. Les syriens ont promis de créer toutes les conditions nécessaires pour le travail des experts, et nous avons promis de prendre soin de la sécurité des experts. Le secrétariat technique a déclaré prêt à envoyer des experts à la fin de cette semaine », dit – il.

Selon Shulgin, il s’agit de deux groupes d’experts, dont la composition est déjà défini. « L’organisation est engagée jusqu’à ce que la collecte d’informations, en puisant ses sources ouvertes, et en parallèle se prépare pour un voyage en Syrie. La composition de l’équipe, et plus précisément des deux groupes, est déjà connu, mais, en respectant la politique de confidentialité de la direction de l’organisation, je voudrais maintenant n’a commencé à se répandre sur ce compte », – a déclaré le diplomate.

Le plus riche de la fédération de RUSSIE a noté que la décision sur l’envoi en Syrie d’experts de l’OIAC, ressemble à une étape majeure dans la direction juridique de résoudre la situation, torturés armes chimiques les plus dangereuses en Syrie. « Dans le contexte de la rhétorique belliqueuse arrivée à Damas experts de l’OIAC pour l’enquête semble comme une étape très importante, visant à la recherche de clés à résoudre la situation dans le champ juridique », dit – il.

« Entendre des déclarations de Washington en premier lieu, à partir d’autres capitales sur la nécessité de frapper le sites gouvernementaux, militaires de l’infrastructure. Et c’est une forme de pression psychologique. En effet, cela va influer sur les experts qui se rendent sur place afin de tout comprendre. Allons cependant s’attendre à ce que les experts assez de courage pour le faire honnêtement et professionnellement accomplir leur devoir », a souligné le Shulgin.

Avec l’affirmation que le 7 avril dans la ville de Douma, situé dans la banlieue de Damas Ghouta Orientale, a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’organisations non gouvernementales, y compris les « casques ». Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом, le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que « les casques » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information.