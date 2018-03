Le sélectionneur de l’équipe de Suède de football envisage de se rendre à un match de « Krasnodar »

Janne Andersson (à gauche) et Andreas Granqvist

© EPA-EFE/CLAUDIO BRESCIANI

SOTCHI, le 1er mars. /TASS/. Le sélectionneur de l’équipe de Suède, Janne Andersson a l’intention de venir à Krasnodar sur l’un des matches du club local dans le championnat de Russie de football. Ce qu’il a dit TASS.

L’ « Krasnodar » sont deux footballeur de l’équipe de Suède, le capitaine de l’équipe défenseur Andreas Granqvist et le milieu de terrain de Victor Классон.

« Je ne suis pas sûr à cent pour cent, mais dans mes plans, il ya une visite à un jeu de « Krasnodar » dans le championnat de Russie, a déclaré Andersson. – Granqvist – joueur clé pour nous, le capitaine de l’équipe. Il est pour moi, en tant qu’entraîneur, une figure très importante. Классон ces dernières années dans le « Krasnodar » très ajouta et devient aussi important pour le joueur de l’équipe nationale », a – t-il noté.

Entraîneur-chef a déclaré que le footballeur du CSKA moscou, Pontus Wernbloom et le joueur anglais de Manchester United Zlatan Ibrahimovic n’est pas изъявляли le désir de reprendre une carrière dans l’équipe nationale. « Wernbloom a refusé de faire des discours pour l’équipe nationale après le championnat d’Europe en France, et je respecte sa décision. J’ai parlé avec Златаном l’été dernier, il ne m’a contacté et n’a pas parlé de désir d’aller à la coupe du monde », a déclaré Björn.

L’entraîneur estime difficile, le groupe dans lequel il faudra jouer l’équipe nationale de la Suède à la coupe du monde 2018 en Russie. « L’allemagne et le Mexique – les grands de football du pays avec un choix énorme de joueurs coréens aussi une assez bonne équipe. Nous essayons de montrer aux championnats du monde de votre meilleur jeu. La performance en qualification, nous avons déjà prouvé que nous pouvons battre n’importe quelle équipe, il s’agit maintenant de le faire à la coupe du monde », a conclu l’interlocuteur de l’agence.

Dans le groupe de qualification pour la coupe du monde en Russie, l’équipe suédoise a pris la deuxième place, derrière la première ligne de la france et en battant le néerlandais, sorti en barrages. À l’issue двухматчевого de la confrontation avec l’équipe d’Italie, les suédois ont gagné un billet pour la coupe du monde en décrochant une victoire à domicile avec un score de 1:0 et en jouant 0:0 à l’extérieur.