TOKYO, le 25 mai. /TASS/. L’une des étapes du marathon « De l’Atlantique à l’océan Pacifique » en 2019, peut passer à Tokyo. Ce vendredi, a déclaré le vice-président du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Andreï Klimov, en visite à Tokyo.

« Nous avons discuté de la perspective de la tenue dans l’année 2019 au Japon, à Tokyo, l’une des étapes d’un autre, déjà le quatrième transcontinental du marathon « De l’Atlantique à l’océan Pacifique », – a dit le Klimov. Il a souligné que jusqu’à présent, dans les pays de l’Asie, ce marathon n’passait, ce qui était dû principalement à des questions de logistique. « L’activation de cette région, d’ailleurs, a été le souhait c’est de nos homologues asiatiques », a – t-il ajouté.

Le premier paneuropéenne festival le marathon a été chronométré à la russe de l’Année de la culture et a eu lieu en juin 2014. Les participants ont visité la ville de Riga (capitale culturelle de l’UE en 2014), Prague, Vienne, Bratislava, la Valette, à Londres, à Lisbonne et a terminé à Moscou. Deuxième marathon a été chronométré à la russe de l’Année, de la littérature et a débuté à la fin mai 2015 à Vladivostok, est passé par Moscou, Hambourg, Milan (dans le cadre de l’EXPO 2015), le Port, Paris (conférence à l’UNESCO), Mons (capitale culturelle de l’UE en 2015) et a terminé à Perm, près de la frontière de l’Europe et de l’Asie.

Le troisième marathon a débuté le 7 avril 2017, à Perm, avec un grand spectacle. Suivant sa matraque ont Fatima (Portugal), Nicosie (Chypre), Helsinki (Finlande) et à Moscou. Dans chacune de ces villes ont subi des conférences et des expositions.