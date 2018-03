Le service minimum en cas de grève au sein de la SNCB et d’Infrabel peut entrer en vigueur à partir du 7 mars, a fait savoir jeudi HR Rail, la société qui gère le personnel des deux entreprises ferroviaires. La CGSP et la CSC-Transcom s’y opposent et ont annoncé leur intention d’entamer des actions judiciaires contre cette mesure.

