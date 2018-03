Le service provincial Alter & Go propose deux nouveaux outils à disposition des enfants atteints de dysphasie

Le service provincial Alter & Go vient de dévoiler deux nouveaux outils à disposition des enfants souffrant de dysphasie. Il s’agit d’un trouble de tout ce qui est lié au développement du langage. Autre problème traité, la dyspraxie, un trouble mais au niveau du corps cette fois. Et enfin l’outil est destiné aux enfants à haut potentiel.

Parlons tout d’abord de la « Mallette Dyspraxie » pour l’enseignement primaire. L’équipe du service l’a développée, en collaboration avec la Haute Ecole Robert Schuman et sa catégorie logopédie.

Le but est de mieux accompagner les élèves. Cécilia Vila, intervenante pour le service Alter & Go nous présente cette mallette au micro de Jordane Meyer…