Le shérif du comté de Floride a refusé de démissionner après le massacre de l’école

NEW-YORK, le 26 février. /TASS/. Le shérif du comté de comté de broward en Floride Scott Israël a déclaré qu’il ne démissionnerait, malgré les critiques qui vibre dans son adresse. Sur ce, il a déclaré dimanche dans une interview chaîne de télévision CNN.

Le Tir À L’Amérique



Département du shérif du comté de conventions broward a été critiqué après la fusillade dans une école de la ville de Parkland, près de Miami, où exclu l’élève a fusillé le 17 personnes. Il s’est avéré que le personnel de l’office ne suffit pas au sérieux поступавшим les plaintes et les rapports que 19 ans, Nicolas Cruz, qui a ensuite ouvert le feu, et peut représenter un danger. En outre, on apprend que l’un armé d’un employé du bureau du shérif, dont le devoir faisait partie de la protection de l’enseignement, qui se tenait à l’entrée à l’école, au moment où s’est déroulée la tragédie, mais rien n’y fait.

À cet égard, certains membres du public ont appelé Israël à la démission. L’un des législateurs de la Floride, le républicain Bill Хейгер a écrit une lettre au gouverneur Rick Scott a demandé d’examiner la possibilité de révocation de ses fonctions de shérif. Scott en réponse, a demandé aux organes de contrôle de vérifier les activités du bureau du shérif de broward county. Plus tard, plus de 70 législateurs de la Floride ont été faites avec le collectif l’appel au gouverneur, en exigeant d’exclure Israël de travail.

S’exprimant sur la chaîne CNN, le shérif a rejeté la possibilité de son départ volontaire. « Bien sûr, je ne serai pas la retraite », dit – il. Selon Israël, la lettre du congrès Хейгера plein de désinformation » et est « politiquement motivé ». Comme l’a précisé le shérif, il est un « formidable leader » pour sa gestion.

Toutefois, Israël a déclaré que le « dégoût » d’apprendre qu’un de ses employés et n’a pas pu aller à l’école et de résister à la flèche. Cette personne a ensuite quitté le service. Comme l’a souligné le shérif, cet employé était le seul qui ne répondait pas accompli son devoir. À cet égard, l’office mène une enquête interne.

La tragédie dans l’une des écoles de Паркленда s’est produit le 14 février. A ouvert le feu Cruz, auparavant exclus de cette institution pour les violations de la discipline, était armé d’un fusil semi-automatique AR-15, qui est utilisé par la police américaine et vendus dans les magasins de chasse. Cruise, inculpés, il est détenu en attente de jugement.