Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour

La date et le lieu du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont été dévoilés, jeudi, sur Twitter, par le président américain. Il se tiendra le 12 juin à Singapour.

Le sommet historique entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour, a annoncé le président américain dans un tweet, jeudi 10 mai, après des semaines de spéculations.

"La rencontre très attendue entre Kim Jong-un et moi aura lieu à Singapour le 12 juin. Nous allons tous deux essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde !", écrit-il.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mai 2018

La date et le lieu de ce sommet étaient en négociation depuis plusieurs semaines. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo n'a pas exclu qu'il dure plus d'un jour.

Chance "historique"

Cette annonce intervient quelques heures après que le dirigeant américain a accueilli, en pleine nuit, trois Américains libérés par Pyongyang.

Donald Trump, qui échangeait il y a quelques mois encore insultes personnelles et menaces apocalyptiques avec Kim Jong-un, a remercié à cette occasion le dirigeant nord-coréen et s'est dit optimiste sur sa rencontre avec lui.

Cité par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a qualifié le sommet à venir de chance "historique", estimant qu'il contribuerait à la construction d'un "bel avenir".

Avec AFP

Première publication : 10/05/2018