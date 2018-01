Le sport pour perdre du poids: toujours en tête des résolutions

Trop mangé, trop bu pendant les fêtes? Pris de remords? Vous êtes nombreux à reprendre le chemin de la salle de sports, en ce début d’année. Des portes-ouvertes et des actions spéciales sont même organisées pour accueillir les nouveaux. Tiendront-ils leurs résolutions? Rien n’est moins sûr.

Essuie autour du cou, montre sport au poignet, Christian est tout nouveau dans cette salle de sport de Ghlin (Mons). « Je viens de m’inscrire il y a dix minutes. Je me suis fait opérer du genou tout récemment, je dois retrouver une condition physique, et surtout perdre du poids! 30 kilos! Que voulez-vous…A 60 ans, il faut se prendre en main. Retrouver la forme, et une femme si possible, vu que je suis tout seul! » Il ne manque pas de résolutions, et attend son kiné, à l’accueil, pour démarrer les exercices. « Sans se faire mal! » Julien, à l’accueil, enregistre pas mal de nouveaux inscrits en ce début d’année. « C’est classique, avec les bonnes résolutions. Ce qu’on vend le plus c’est la formule d’un an. Maintenant, on sait que certains ne viendront que quelques fois, puis laisseront tomber ».

L’abus de raclette se paie cash

Les bonnes intentions peuvent très vite s’envoler. Pierre, 22 ans, en sait quelque chose. Cet étudiant de l’Ucl-Mons avait déjà un abonnement, mais il n’en a pas fait grand usage jusqu’ici. « Je venais…une fois par mois? En fait j’ai horreur de faire du sport tout seul ». Il s’est trouvé un copain pour l’accompagner à la salle. « On a déjà bien sué ce matin. Abdos, pec’, cardio… » Pierre regrette amèrement les excès des fêtes de fin d’année. « Raclette….Ca explique la prise de poids! Je dois perdre absolument! Dix kilos! Perdre les poignées d’amour, mon bidou…Il le faut. Pour moi, d’abord, avoir une bonne présentation, et pour plaire, aussi! Ca aide… »









Pierre, motivé comme jamais – © Charlotte Legrand

A quelques kilomètres de là, à Casteau, Mélanie Urbaniak accueille de nouvelles recrues, dans son centre sportif. Elle organise des portes-ouvertes, pour présenter les cours, les nouveautés. « Nous avons des cours collectifs supplémentaires, une session de Start To Run qui va redémarrer, et des séances de cryolipolyse avec encadrement et nutrithérapie ». Du yoga au hip-hop, en passant par les cours de pilates, abdos-fessiers…on découvre, et parfois on s’inscrit. « En fait, il y a maintenant trois moments clés pour les inscriptions. Septembre, janvier et le printemps ». Avec quelles ambitions arrivent les nouveaux? « J’espère d’abord l’envie de prendre soin de soi, d’être en forme. Mais aussi souvent des objectifs de perte de poids, d’amincissement ». Sans régularité, malheureusement…pas de résultat. « Nous savons que certaines personnes vont s’inscrire et viendront très peu. Mais c’est une tendance qui existe depuis longtemps, je ne crois pas que ce soit plus marqué qu’avant ».

Christian nous en a fait la promesse. D’ici 2019, il sera méconnaissable. « Vous pouvez prendre la photo, on comparera l’an prochain! »









Pour Christian, 2018 sera l’année du changement – © Charlotte Legrand