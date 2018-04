Le Stade De La Loire-Arena »

© Stanislas;/TASS

TASS, le 9 avril. « La loire-Arena », qui accueillera des matchs de la coupe du monde de football de 2018, a reçu l’autorisation de mise en service. Ce sujet communique le service de presse du Ministère des sports de la fédération de RUSSIE.

« Une délégation formée de représentants de la FIFA et le comité d’organisation de la « Russie-2018″ a visité le stade de la Loire-Arena », le 22 mars. Les experts ont exprimé la satisfaction de l’objet et de l’avancement de la préparation de Saransk à la conduite principale, un forum de foot », – dit dans le message du service de presse.

« La loire-Arena » ressemble à un soleil – le symbole principal de mythes et de légendes мордовского du peuple, a déclaré le ministre des sports de la fédération de RUSSIE Pavel Kolobkov. – Et pas seulement dans le fait que le stade est décorée dans des couleurs vives, il est construit dans le centre de Saransk et se trouve à la distance minimale de la clé de transport de la ville, ce qui est très important. Après l’achèvement de la coupe du monde de la nouvelle arène sera à la maison pour les footballeurs du club local « de la Loire ». Ici seront également menées de masse et les activités culturelles et sportives, d’un certain stade sera l’ornement de la ville et populaire parmi les fans de sport ».

« La mordovie-Arena prendra trois matchs tests. Dans le cadre du championnat de football Professionnel de ligue 21 avril « la Loire » jouera avec le club Zenit Izhevsk », le 4 mai à partir de « Kamaz » de Naberejnye Tchelny, 16 mai « Сызранью-2003 ».

Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet. « La loire-Arena, qui peut accueillir près de 45 millions de spectateurs, prendra quatre matches de groupe du tournoi: Pérou – Danemark (16 juin), la Colombie – Japon (19 juin), l’Iran, le Portugal (25 juin) et le Panama – Tunisie (28 juin).

