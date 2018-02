TASS, le 1er février. La formation-le centre de recrutement du stade « Spartacus » a ouvert l’ensemble des intendants sur les matches de la coupe du monde de football 2018. Il est rapporté par le portail officiel du tourisme pour les fans de la coupe du monde 2018 Welcome2018.com avec la référence à des points de распорядительную le service de l’arène.

Souhaitant devenir steward peut envoyer une demande par e-mail à l’adresse stewardrecruit@sradionspartak.ru. Les candidats qui ont réussi l’entrevue d’emploi et de formation gratuit, sont officiellement employés et recevront un certificat d’inspecteur général. Dans le cadre de la préparation à un match du championnat du monde, ils participeront à l’organisation des jeux du championnat de la Russie et de la Ligue de l’Europe.

Les matches de la coupe du monde 2018, qui se tiendront du 14 juin au 15 juillet sur 12 stades dans 11 villes de la Russie. Au stade de « Spartacus » accueillera quatre matches de la phase de groupes: Argentine – Islande (16 juin), de la Pologne – Sénégal (19 juin), Belgique – Tunisie (23 juin), Serbie – Brésil (27 juin), ainsi qu’une rencontre de 1/8 de finale (3 juillet).

De la Russie avec le football: le portail de voyage pour les fans de la coupe du monde 2018