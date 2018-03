Stade Loujniki

© Sergey Савостьянов/TASS

TASS, le 7 mars. Moscou, le stade Loujniki reconnue comme la meilleure de football l’arène de la en 2017 selon les experts. Il est rapporté par le portail stadiumdb.com.

À la commission spéciale, qui a défini le meilleur stade de l’année, comprenait cinq architectes. Lors de la sélection, ils ont été guidés par trois critères clés: la valeur architecturale, de la fonctionnalité et de l’innovation.

La deuxième place est revenue à un stade « Yu Arena » français, à Nanterre, le troisième – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, états-UNIS). Également dans le top dix des meilleurs arènes de football 2017, selon les experts de l’entré du stade « Saint-Pétersbourg ».

Le premier match à un stade rénové de moscou « Loujniki » a eu lieu le 11 novembre 2017, alors la slection de la Russie dans un match amical a cédé la place à l’équipe de l’Argentine (0:1). Le stade Loujniki » prendra des jeux de coupe du monde en 2018, dont le match d’ouverture et la finale.

Le classement des meilleurs stades est établi à partir de 2012. La première russe du stade dans ce classement est devenu le « Kazan Arena » (2013, 11). À partir de 2014, le classement a été divisé par un vote des fans et des professionnels. En 2016, le stade de « Spartacus » « Ouverture de l’Arène » a pris la troisième position dans le vote, mais n’est pas entré dans le top dix, selon les experts, et l’année dernière, le stade de football du fc Krasnodar » est devenue la deuxième version de fans et le troisième par les experts.

