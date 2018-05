© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. Le symbolisme de la compagnie russe « Gazprom » apparaît dans la retransmission de la finale de la Ligue des champions, en coordination avec l’Union européenne des associations de football (UEFA). Ce sujet TASS a déclaré le représentant officiel de Gazprom, Sergueï Kouprianov.

French energy géant Gazprom porte-parole Kupriyanov on problems with Ukraine to mount @Gazprom billboards on Champions League final:

“AD in Kiev will not add value to Gazprom brand. So we’ve agreed with @UEFAcom that our brand will be rotated on carriers that get into TV broadcasts

— Andrey Kartashov (@LeDr0n) May 22, 2018

La finale de la Ligue des champions entre les anglais de Liverpool et espagnole, le Real madrid aura lieu à Kiev le 26 mai. « Gazprom » est l’un des sponsors officiels du tournoi, mais les organisateurs de la finale de mardi ont indiqué que la bannière avec le logo de la société russe ont été démantelés sur le territoire de la capitale ukrainienne.

« La publicité à Kiev n’a pas d’ajouter de la valeur à la marque de « Gazprom », c’est pourquoi nous nous sommes mis d’accord avec l’UEFA, que sur la finale de la Ligue des champions, nous allons principalement sur des supports appartenant à la diffusion d’une émission », a déclaré Kouprianov.

Auparavant, les autorités de Kiev, rappelant le mécontentement des habitants de la capitale, ont promis de ne pas placer les bannières avec le logo de la société russe dans les rues de la ville et dans la fan zone. Prévu de montrer le symbolisme de « Gazprom » seulement au stade Olympique, où se déroulera le match de finale. Sur un autre stade de kiev « Dynamo » Valeriy Lobanovskiy 24 mai se déroulera la finale féminine de la Ligue des champions, qui se réunira le dictionnaire allemand « Wolfsburg » et le français « Lyon ».

« Gazprom » est devenu le sponsor de la Ligue des champions en 2012. En 2018-m du contrat à la société de l’UEFA a été prolongé jusqu’en 2021.