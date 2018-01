Le système de gestion de la qualité de la médecine en Russie traduiront par courrier électronique, à l’analyse des données

MOSCOU, le 16 janvier. /TASS/. Le système de gestion de la qualité dans les soins de santé dans 2-3 ans passera sur l’électronique de benchmarking sur la base unifiée du système d’information et de gestion électronique de documents. Cela a été rapporté mardi le chef du Ministère de la santé Veronika Skvortsova sur le petit « Investissement dans le domaine de la santé publique » sur Гайдаровском forum.

« Nous avons d’abord créé un système de gestion de la qualité. Unique de qualité – ce sont des recommandations cliniques, qui ont signé notre qualité de professeurs et d’universitaires, qui sont approuvés nationales, les congrès et les conférences. Sur la base de cette – règlements sur les critères de qualité, une assistance médicale, et sur la base de ces critères, procédures de contrôles », dit – elle.

Selon le ministre, le système ne sera pas dépendre du facteur humain et va automatiquement calculer les intégrales d’indicateurs de qualité.

« Nos objectifs maintenant instructif de base et de la technologie de base, c’est tout construit – nous avons besoin de tous les mettre en œuvre et nous avons besoin d’inculquer ces compétences comptables de qualité pour assurer que la qualité n’est pas différent de celui d’une région à l’autre et à l’intérieur d’une même région », a conclu Skvortsova.