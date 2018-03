Le système de видеопомощи des arbitres est devenue une partie de football, mais n’est pas une partie de la coupe du monde 2018

© Sergey Фадеичев/TASS

ZURICH /Suisse/ 3 mars. /TASS/. L’international football association board (IFAB) a approuvé l’utilisation du système видеопомощи des arbitres (VAR) lors des matches. Le président de la réunion est devenu président de la fédération Internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, historique pour le football le changement a eu lieu au siège de la FIFA à Zurich, la solution d’une question sur l’utilisation de la VAR sur le championnat du monde en Russie reste une formalité et une question de temps.

Voir aussi

La FIFA fera tout pour que les nuances du système VAR étaient claires aux spectateurs des matches de la coupe du monde 2018

La FIFA envisage de laisser le matériel VAR russes stades après la coupe du monde 2018

Collin: l’UEFA n’est pas encore prête à l’utilisation de la VAR dans les matches de la Ligue des champions

IFAB a lancé un système de test il y a deux ans, il est à noter que cette session était la première pour Infantino en tant que chef de la FIFA. Après cela, le système a été testé dans le cadre de tournois de différents niveaux, allant de la jeunesse avant la Coupe des confédérations de la coupe du monde des clubs avant le championnat de Pologne. Le résultat de l’échantillonnage de près de 1000 matches impressionnant le nombre de fidèles de juges de décision a augmenté de près de 99 pour cent.

« Maintenant, VAR – cela fait partie du football, c’est des nouvelles importantes, a déclaré Infantino. – Le thème de la VAR avait été longuement discuté depuis l’adoption de la décision sur le début du test. Nous avons analysé l’efficacité du système, qui a testé plus de 20 associations nationales. Finalement nous sommes arrivés à la conclusion que le système d’aide aux arbitres et sera une aubaine pour le football ».

« Au départ, j’étais totalement contre ce système, mais dans le processus de test a changé sa vision. Lors de la réunion à Sotchi cette semaine nous permettre de nous assurer que les sélectionneurs nationaux participants de la coupe du monde prennent également en charge l’utilisation de ce système », a déclaré Infantino.

En outre, à Zurich, dans les règles du football a été inscrite sur la possibilité de tenir une quatrième remplacement en temps supplémentaire. Comme une expérience, c’est une innovation appliquée à de nombreux tournois, dont la Coupe des confédérations. Les premiers matches officiels de l’équipe nationale ont profité de cette occasion pour le portugal en demi-finale le match de la Coupe des confédérations avec comme les chiliens.

VAR de la coupe du monde 2018 sera adopté le 16 mars

Jusqu’à ce que le VAR ne fait pas partie de la coupe du monde, mais ce n’est qu’une question de temps. « La décision d’appliquer le système de VAR de la coupe du monde 2018 sera adopté par le conseil de la FIFA lors de la réunion à Bogota, le 16 mars. Il y aura une décision sur la quatrième de remplacement dans les matches », a déclaré Infantino, ajoutant qu’il espère obtenir l’approbation de l’utilisation du système.

Voir aussi

IFAB a approuvé l’utilisation du système видеопомощи des arbitres

IFAB a approuvé l’utilisation de la quatrième de remplacement dans un délai supplémentaire de matches de football

Aucun doute dans la solution positive il n’y a aucune. Ainsi, en janvier, le directeur commercial de la FIFA Philippe Le Floc a déclaré que l’organisation est déjà en pourparlers avec des entreprises qui veulent devenir des sponsors de la FIFA en matière technologique de la partie de football.

Maintenant, la principale tâche de la FIFA est de préparer à l’innovation des arbitres et des supporters. Pour les premiers l’expérience n’est pas nécessaire, car le responsable est l’un des plus réputés des arbitres dans l’histoire du football, et maintenant le chef de comité judiciaire de la FIFA Pierluigi Collina. « Il est un bourreau de travail, il est absolu maniaque de son travail » – décrit Коллину Infantino.

Sur supporteurs promet de prendre soin de la FIFA. « Il est important pour nous de les supporters dans les tribunes et les téléspectateurs ont reçu le maximum de précisions que c’est devenu un prétexte pour utiliser le système. Les rediffusions de points seront affichés sur le tableau de bord, alors que nous discutons de cette question avec les organismes », a assuré le chef du département de la technologie et de l’innovation de la FIFA Johannes Хольцмюллер.

La russie restera exclusivement dans la victoire de l’application de la VAR sur le championnat du monde. « Nous prévoyons que le système restera en russie arènes après la coupe du monde. Nous sommes intéressés afin qu’elle s’applique dans le championnat du pays », a promis le vice-secrétaire général de la FIFA Zvonimir Boban. Cette évolution peut grandement accélérer l’introduction de la VAR russes dans les événements.