Le temple du saint-Sépulcre à Jérusalem s’ouvre après trois jours de protestation

TEL-AVIV, le 28 février. /TASS/. La porte fermée du dimanche du temple de Jérusalem de la Résurrection du Christ (aussi connu comme le temple du saint-Sépulcre, à nouveau, s’ouvrent mercredi à 04:00 heure locale (05h00 gmt), après qu’ils restent fermés trois jours en signe de protestation contre la politique fiscale des autorités de la ville de Jérusalem. Sur cela ont communiqu dans diffusé mardi une déclaration conjointe, le patriarche de jérusalem Théophile III, patriarche de jérusalem, l’église apostolique Arménienne Нурхан Manoukian et franciscain кустод de la terre Sainte Francesco Patton.

« Le temple du saint-Sépulcre sera de nouveau ouvert pour les pèlerins à 04:00 (05:00 gmt) demain, le 28 février 2018, dit – on dans le document. – Nous, chefs d’églises, les responsables de l’église du saint-Sépulcre et le statu quo, dirigeant de différents chrétiennes lieux saints à Jérusalem, nous remercions Dieu pour la déclaration commune, plus tôt aujourd’hui, le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu, et exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont déployé des efforts acharnés pour le maintien d’une présence chrétienne à Jérusalem et de protéger le statu quo ».

Plus tôt mardi le bureau du directeur du cabinet de l’état juif a indiqué que, pour trouver les moyens de régler la situation de la collecte de la taxe de séjour sera formé le groupe de travail dirigé par le ministre de la Цахи Ханегби et des représentants du ministère des finances, ministère des affaires étrangères, ministère de l’intérieur et de la mairie de Jérusalem. Auprès de l’office de première ont ajouté que ce groupe va négocier avec les représentants des églises, et à ce moment jérusalem, les autorités ont pour effet de suspendre les procédures de collecte de l’impôt, commencés il y a quelques semaines. Les dirigeants de l’église à la recherch mardi le communiqué a souligné que « après constructive de l’intervention du premier ministre avec impatience la rencontre avec le ministre de la Ханегби et tous ceux qui aiment Jérusalem ».

Le temple du saint-Sépulcre a été fermé dimanche pour une durée indéterminée, en signe de protestation contre les actions de la municipalité de Jérusalem sur le recouvrement des impôts et des dettes sur certains types de l’église de l’immobilier. Le même jour, le maire de Jérusalem Nir Barkat a déclaré que la dette municipale impôt immobilier des églises chrétiennes de Jérusalem d’environ 650 millions de shekels (plus de $185 millions d’euros). Dans ce cas, selon lui, il s’agit de bâtiments commerciaux tels que les hôtels, les bâtiments commerciaux et de bureaux, qui ne sont pas exemptés de taxes municipales, indépendamment de ce qui est leur propriétaire.