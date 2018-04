Le terminal pour le trafic intérieur à l’aéroport de Volgograd s’ouvre le 9 mai

VOLGOGRAD, le 6 avril. /TASS/. Le nouveau terminal B pour un vol intérieur à l’aéroport de volgograd sera lancé le 9 mai. Cela a été rapporté par le gouverneur de la région de Volgograd André Salin lors d’une visite à Volgograd vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko et directeur général du comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018″ Alexei Sorokin.

« La construction se passe comme prévu, le 9 mai, le terminal sera lancé », a déclaré Salin.

Un vaste processus de reconstruction de volgograd aéroport commencé en 2014, l’objet est entré dans la feuille de la carte de formation de la région de la coupe du monde de football 2018. Avec la participation des fonds fédéraux de la construction d’une nouvelle PISTE est installée метеооборудование. Au détriment de l’investisseur, construit un nouveau terminal passagers, achève actuellement la construction d’un terminal moderne. Avec son entrée en service en avril de cette année, la bande passante d’un hub atteindra exigées par la fédération Internationale de football 1,45 milliers de personnes à l’heure.

À partir de mai de l’aéroport de Volgograd commencent à marcher d’un total de 22 paires de trains, dont 12 d’aller au sud à travers presque toute la ville, six paires – nord jusqu’à la Volga, le reste du terminal sera la gare de Volgograd-1″. À l’aéroport, sur les trains, on peut aller de la gare, qui se trouve dans le centre de Volgograd, à moins d’une demi-heure. Maintenant, en bus il faut près d’une heure. Auparavant, sous-chef Приволжской de chemin de fer de la filiale des chemins de fer, Sergueï Лиходаев TASS a rapporté que le coût de ce projet est de 450 millions de roubles.

Aéroport international de Volgograd en 2017 dirigea 1 million de passagers. La dernière fois un indicateur sur пассажиропотоку a été enregistré en 1991. Selon les plans, le nombre de passagers en 2018, compte tenu du jeu de la coupe du monde 2018 (quatre matches de groupe du tournoi auront lieu à Volgograd), l’augmentation de 13-15% et atteindra respectivement 1,13-1,15 millions de personnes.

Pendant la phase de groupes de la coupe du monde sur « Volgograd – Scène » joueront à l’Angleterre et de la Tunisie (18 juin), au Nigéria et en Islande (le 22 juin), l’Arabie Saoudite et de l’Égypte (le 25 juin), la Pologne et le Japon (28 juin).