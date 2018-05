Le territoire de au patrimoine mondial de l’UNESCO protégeront de la construction

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le ministère de la culture de la fédération de RUSSIE a élaboré un amendement à la loi Fédérale « Sur les objets du patrimoine culturel (monuments de l’histoire et de la culture des peuples de la fédération de RUSSIE », qui protègent de la construction d’un territoire de près les objets de la Liste du patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un document publié vendredi sur le portail fédéral de projets d’actes réglementaires.

Comme indiqué dans la note explicative du projet de loi, ces dernières années, souvent les situations de conflit présumé de la construction à côté de ces objets. Les travaux de construction de du complexe historique et culturel îles Solovetski dans la région d’Arkhangelsk, de l’isthme de courlande dans la région de Kaliningrad, Кижского de cimetière dans la Carélie, le centre historique de Saint-Pétersbourg et connexes, le groupe de monuments, Kremlin de Moscou et place Rouge, ainsi que le centre historique de Yaroslavl une préoccupation mondiale de la communauté des experts, a déclaré dans une note.

Le projet de loi introduit la notion de territoire d’un objet du patrimoine culturel inscrit sur la Liste du patrimoine Mondial et de la « zone tampon » (l’objet de communes, ce qui va avoir des restrictions légales sur l’utilisation et le développement). Il suppose également d’introduire une évaluation d’impact prévues travail sur la « valeur universelle exceptionnelle » de l’objet et les modalités de réalisation de cette évaluation. Et de payer la tenue de l’évaluation des travaux, selon le document, sera tenu le client lui-même de la construction.

A noté que les travaux de construction à proximité avec des objets de la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est possible qu’après l’adoption par le Comité du patrimoine Mondial de l’UNESCO est une solution positive.