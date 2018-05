EKATERINBOURG, le 19 mai. /TASS/. Théâtre alexandrinsky visitera Ekaterinbourg avec deux spectacles Valeria Fokina de Nicolas Gogol – « Inspecteur » et « Mariage ». La projection aura lieu dans le cadre du programme de « Grand tourisme », a déclaré samedi le chef de la direction de ressources d’information du centre Fédéral pour le soutien d’activités de la tournée du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, Ivan le Don d’une conférence de presse dans l’Oural centre d’information TASS.

« Ekaterinburg – l’une des villes qui accepte notre programme de plus que les autres, le plus souvent, nous essayons d’apporter à la région pas plus d’un grand théâtre… Ekaterinbourg est une exception, la vie théâtrale est ici très nombreux, c’est pourquoi nous apportons cette année, trois spectacles de tournée du projet: à la fin de février était déjà « Nouvel opéra », maintenant passeront la tournée du théâtre alexandrinsky, et seulement un mois sera de l’autre le plus ancien théâtre – Petit théâtre », a déclaré Don.

Selon l’artiste du peuple de la fédération de RUSSIE, lauréat du prix díetat, le directeur artistique du théâtre alexandrinsky Valeria Fokine, dans l’Oural passeront quelques-uns des derniers hits du spectacle « Auditeur », qui a déjà 16 ans. « Il est important pour nous de cette visite, ainsi que les dernières fois nous avons joué ce spectacle… la Pièce, comme vous le savez, elle n’est pas seulement bon, très urgent et important pour la Russie, ce public, la pièce… c’est Pourquoi il est extrêmement important de le montrer [spectacle] ici, puis nous montrerons dans Surgut, la dernière fois, nous allons jouer à saint-Pétersbourg le 28 juin, pour la vie scénique est terminée joliment », a – t-il indiqué en conférence de presse.

Ekaterinbourg, le théâtre d’opéra et de ballet à son tour en ces jours se produira sur la scène du théâtre alexandrinsky avec l’opéra de Philip Glass « Satyagraha », cet échange se déroule pour la première fois. « Notre théâtre pour la première fois impliqué dans cette action, le spectacle « Satyagraha », qu’il a beaucoup de candidatures, le « masque d’Or », était en tournée à Moscou. Il est très important que maintenant, grâce à l’appui de la direction, nous nous sommes retrouvés à Saint-Pétersbourg… de Nombreux savent le compositeur Philip Voix, mais nous sommes le seul théâtre qui a mis un opéra », a déclaré le directeur de l’oural du théâtre André Chichkine.

Don a expliqué le programme de « Grand tourisme » est maintenant prête plus d’attention à ses tournées théâtres régionaux. « Nous avons d’abord pris les théâtres de la capitale dans les régions, mais ensuite assez rapidement cette histoire de changer… cette année, nous maximiser ont mis l’accent sur la décentralisation, l’année dernière, a été lancé un programme interrégional d’échange… Il y a beaucoup de bons exemples, quand une semaine avant l’arrivée théâtre régional dans la capitale distinguaient tous les billets, l’un des produits frais et exemples – c’est l’arrivée de Sébastopol-Assistance, a été sold-out », dit – il.

Il a ajouté que les organisateurs du programme « Grand tourisme » « essayer de s’éloigner de l’évaluation de la qualité de théâtre du produit. « Notre tâche est de présenter le théâtre de la culture de la région », a précisé Don.