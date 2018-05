Le théâtre de l’armée Russe prépare un spectacle pour Larissa Голубкиной

MOSCOU, 14 mai. /TASS/. Théâtre académique de l’armée Russe (ЦАТРА) prépare un spectacle intitulé « Larissa Голубкина. Patches ». La première aura lieu le 19 mai De la scène, où le lundi de presse est prévue le spectacle de la nouvelle mise en scène, le TASS a rapporté le service de presse de ЦАТРА.

L’interlocuteur de l’agence m’a dit que le spectacle a été construit dans le dialogue qui s’est instauré une star du Théâtre de l’armée, l’artiste du peuple de Russie Larissa Голубкина et dramaturge Rodion Белецкий. Deux personnes de différentes générations d’une comédienne et dramaturge, avec différents points de vue sur la vie et les différentes expériences de la vie, conduisent à un spectacle, a expliqué la représentante du service de presse. Il pose des questions provocantes, elle répond, raconte, en essayant de comprendre leurs doutes, répondre à moi-même et aux téléspectateurs, à quels moments de la vie nous обрастаем complexes, par une sorte de « patches ».

Peut-être ces conventions, médite Голубкина, rencontrez et à sa famille. Le père, professionnel militaire, le colonel, était contre le fait que sa fille est devenue une actrice. Шурочка Azarov – premier rôle dans « Гусарской ballade », a absorbé la modestie de la Larissa, mettant en lumière les гусарские traits qu’elle voyait dans son propre père.

« Larissa Ivanovna sera normal Голубкиной qu’elle l’habitude de voir, mais une grande partie de cette présentation de la nouvelle Голубкина que personne ne sait encore. Certainement, les spectateurs entendront bien et de Миронове, et de « Гусарской ballade », et à des réunions importantes, les vicissitudes personnelles et de la vie théâtrale, mais sous un autre angle », – a déclaré Белецкий. Il est conseillé aux spectateurs de « se préparer à de nouvelles expériences », en supposant que le spectacle va forcer le spectateur à regarder leur vie, bien surestimer, et peut-être, et de se libérer et de leurs vieilles « patches ».

La mise en scène réalisé par le réalisateur Harold Tireurs сценографическое prsentation artiste a Pierre Shmelev. Les artistes jouent des rôles Larissa Голубкина et Rodion Белецкий. Le dialogue accompagne le musicien Alexandre Сариев.