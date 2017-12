Le théâtre de moscou, dans le Sud-Ouest pour la première fois montrera en Abkhazie trois spectacles

SOUKHOUM, le 22 décembre. /TASS/. Le théâtre de moscou, dans le Sud – Ouest en avril 2018 pour la première fois, viendra avec une tournée à l’Abkhazie et à le montrer à Soukhoum trois saynètes. Cela a été annoncé vendredi Héraclius Хинтба – directeur général d’Etat russe de théâtre (РУСДРАМ) nom Фазиля Iskander.

« Dans le cadre du projet РУСДРАМа « Chefs-d’œuvre de moscou de la scène » en avril 2018 en Abkhazie arrivera avec une tournée et le théâtre de Moscou dans le Sud-Ouest. Sur la scène de notre théâtre 10, 11 et 12 avril, les spectateurs verront les trois de spectacle « Dracula » basé sur le roman de Bram Stoker, « Macbeth » d’après la pièce de William Shakespeare et « le Portrait de Dorian Gray » d’après le roman d’Oscar Wilde », – a déclaré Хинтба sur la conférence consacrée aux activités РУСДРАМ. Selon lui, les billets pour tous les spectacles seront en vente à partir du 25 décembre.

Хинтба a souligné que le projet « les Chefs-d’œuvre de moscou de la scène » vise à relier les abkhaze le spectateur aux meilleurs modèles de moscou théâtre d’art et de renforcer le statut de l’Abkhazie comme « l’un des plus grands centres de la culture de la région du Caucase ». Il a rappelé qu’en juin 2017, dans l’Abkhazie avec grand succès a passé la première tournée dans le cadre de ce projet. Alors Moscou, le théâtre dramatique sur la Petite Bronnoj et Créative des ateliers de Sergei Голомазова a révélé quatre spectacle « les Loups et les brebis » d’Alexandre Ostrovski, « la Princesse Mary » basé sur le roman « Guerre et paix » de léon Tolstoï, « les Trois soeurs » d’Anton Tchekhov et « Particuliers » d’Alexandre Игнашова.

Première РУСДРАМа dans la nouvelle année

Dans l’année à venir РУСДРАМ présentera plusieurs премьерных spectacles. Le 27 mars, Jour de théâtre, les spectateurs verront les « Joueurs » d’après le roman de Fiodor Dostoïevski, mise en scène par le réalisateur du théâtre Russe d’Estonie Anton Киселюса. « Ce sera un concert scénique du roman, une sorte de promesse d’acteurs aux téléspectateurs. À l’heure actuelle, nous menons des négociations avec la chorale de la chapelle de l’Abkhazie sur le sujet de sa participation dans le spectacle », dit – Хинтба. La moitié des personnes employées dans la performance des acteurs – les étudiants de l’Abkhazie, les étudiants inscrits à l’institut du Théâtre de nom Schukin.

Le spectacle de l’œuvre d’Arthur Miller « Tous mes fils » dont la première aura lieu le 26 avril, selon Хинтба, sera présenté dans le reste de petit format avec le public sur scène. « C’est l’une des plus grandes pièces de théâtre du XXE siècle, on peut dire, une pièce à propos de nous, de nos problèmes et complexes, non-dits de choses. Tout le rôle de la belle et de jouer dans ce jeu, un grand bonheur », estime le pdg de la РУСДРАМа, ajoutant que ce spectacle met également Киселюс.

Et le 12 juin aura lieu la première du spectacle de l’œuvre Фазиля Iskander « Sandro de Чегема ». « Le spectacle mettra réalisateur russe Iskander Санаев, à la base de la pièce couchera partie du roman « Sandro de Чегема » sous le nom de « Широколобый », a déclaré Хинтба.