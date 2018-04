Le théâtre mariinsky a publié la nouvelle saison de 45 abonnements

Le bâtiment du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg

© Yuri Belinsky/TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 13 avril. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Le théâtre mariinsky a publié la nouvelle saison de 45 adultes et enfants, des abonnements, composées de spectacles, sur trois scènes. Ces forfaits vous pouvez déjà acheter, TASS a rapporté vendredi le porte-parole du théâtre Anna Fanette.

« Déjà commencé la vente de 45 abonnements de la saison 2018/19, composées de spectacles sur la scène de l’histoire, au Mariinsky-2 et dans la salle de Concert. Un certain nombre d’abonnements à la salle de Concert et avec les salles du théâtre Mariinsky-2 sera publié avancé », a déclaré Anna Fanette.

Parmi les nouveaux programmes de la saison qu’elle a appelé « le Monde slave de l’opéra », « Opéra-bouffe », « le Mystère ». Ballet de l’affiche дополнится cycle de vie « Prima siècle », comprenant chorégraphie et mise en scène, le parti dans lequel sont devenus la carte de visite la plus marquante ballerines siècle – Anna Pavlova, Olga Спесивцевой, Natalia Дудинской, Tamara Karsavina, Galina Oulanova, Maya Plisetskaya.

Plusieurs abonnements à consacrer 200 anniversaire de la naissance de Marius Petipa – un nouveau cycle « De Petipa jusqu’à nos jours », ainsi que les forfaits « Ballet classique, Ballet classique et de la modernité » et « Petipa ».

Largement fournira монографические cycles: « Tchaïkovski », « Glinka. Rimski-Korsakov », « Disposés », « Ballet de Prokofiev et Stravinsky », « l’Anneau de нибелунга », « Wagner. Strauss ». Et Verdi même ne peut pas tenir dans un seul coupon de ses opéras sont combinés dans les deux cycles. Les spectacles créés sur la base d’œuvres littéraires, étaient des forfaits « Opéra VS Ballet », « Pouchkine », « Shakespeare », « Sur les pages de la littérature classique russe », « Sur les pages classiques de la littérature mondiale », « les Contes ».

Les jeunes téléspectateurs s’adressent à des concerts interactifs-des séances de l’Académie des jeunes amateurs et одноактные spectacles du projet « le Théâtre à l’heure ». Populaires familiales des forfaits de ski sont présentés dans les quatre programmes « Dans le théâtre en famille »..

Apprendre sur l’histoire des œuvres musicales, il sera possible à des conférences, des concerts de « Chefs-d’œuvre de tous les temps » professeur de Saint-Pétersbourg conservatoire, spécialiste de – musicologue du théâtre Mariinsky de Leonid Гаккеля.