Il a changé de nom. Le tournoi de pétanque « François Fillon », une institution de Sablé-sur-Sarthe -le fief du candidat malheureux à la présidentielle- depuis quatorze ans, a été débaptisé, selon Les Nouvelles de Sablé.

La prochaine édition qui se tiendra à partir du 23 avril prochain ne s’intitulera pas « challenge François Fillon » mais « challenge du maire ». Mais les organisateurs jurent que « ça n’a rien de politique ».

L’année dernière, certaines équipes qui viennent de plusieurs départements ne sont pas venues « à cause du nom », regrettait un responsable de l’Étoile sabolienne aux . Les organisateurs avaient même reçu plusieurs remarques. « On nous a demandés si on avait touché des enveloppes. Les gens mélangeaient tout. »

Les choses ont été officiellement validées. La commune, qui finance le tournoi, a validé la nouvelle appellation.