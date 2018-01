Le tournoi des régions de football parmi les fans se tiendra dans la région de Vladimir, dans les jours de la coupe du monde 2018

VLADIMIR, le 16 janvier. /TASS/. Des équipes de toutes les régions du pays et les villes du championnat du monde de football en 2018 invités au tournoi de régions parmi les fans, qui se tiendra du 21 au 29 juin dans la rgion de Vladimir. De ses résultats sera formé une équipe pour participer au championnat du monde parmi les fans, qui se tiendra à Moscou, a déclaré le TASS chef de la direction exécutive du tournoi des régions Sergey Zenkin.

« L’événement se tiendra du 21 au 29 juin. Ce sera le festival des festivals, parce que, dans le cadre passera près de dix activités. Ce sera un tournoi de régions, à participer à laquelle sont invités 96 équipes de toutes les régions du pays et les villes du championnat du monde de football. C’est près de 1500 participants », dit – il.

Les jeux de tournoi auront lieu sur le stade de Vladimir et de Souzdal, de simpliste règles. L’équipe sera composée de huit personnes, les matches auront lieu sur une moitié du champ, et le temps de jeu sera d’une demi-heure. Ainsi, les organisateurs prévoient que, dans le cadre du tournoi se tiendra près de 600 matchs. En plus de la composante sportive, les participants du tournoi attend riche excursions et évènementiel programme. Dans les jours d’activités dans la région de Vladimir passeront de la bière et un festivals, le festival gastronomique « de Football à la carte », « Богатырские jeux », festival de la reconstruction historique, auto-moto festivals Harley days et Tunning car awards, ainsi que le championnat de Russie de bureau pour le football.

Selon les organisateurs, l’événement attirera près de moscou, région de fans qui cherchent à économiser sur le logement, alors que les prix dans les hôtels locaux gorazd ci-dessous, que dans la capitale.

« Les supporters ont le choix: ou de s’asseoir devant la télé et boire de la bière tout seul, ou de venir à la fête, rencontrer des collègues, de jouer au football ensemble sur les grands écrans à regarder les matchs et professionnellement en discuter avec les anciens combattants de sport, qui est aussi viennent dans de Vladimir », a ajouté Sergueï Zenkin.

Comme indiqué précédemment, le tournoi de football parmi les fans de 32 pays est prévue à Moscou du 30 juin au 1er juillet lors de la coupe du monde. Les matches du championnat du monde se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 sur 12 stades dans 11 villes de la Russie.