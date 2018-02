Le travail de Picasso sont devenus les leaders des ventes sur les deux enchères chez Christie’s à Londres

Pablo Picasso

© AP Photo

LONDRES, le 28 février. /TASS/. Deux peintures de Pablo Picasso (1881-1973) sont devenus les leaders de la vente sur deux en soirée enchères de la maison d’enchères Christie’s, tenues mardi à Londres. La toile « Mousquetaire et assise nue » (1967), relative à la plus récente période de l’œuvre du grand espagnol et le français, le peintre, a disparu sous le marteau pour £13 millions de 733 milliers de 750 ($19 millions de 172 mille 315) et il s’est avéré le plus de succès vendu le lot du soir appel d’offres de « l’Art de l’impressionnisme et modernité ».

Une autre peinture de Picasso, « la Figure », écrit dans les années 1930, a été acheté pour £8 millions de 333 milliers de 750 (11 millions de dollars 633 milliers de 915) et est devenu le plus cher sur la vente aux enchères « Art du surréalisme », qui s’est tenue, au plus tard.

Le deuxième coût du travail entre ceux qui ont été vendus aux enchères de tableaux impressionnistes et modernes, il est devenu la toile de Edgar Degas (1834-1917) « dans les coulisses », créée à environ 1882-1885, et partant maintenant aux enchères pour £8 millions de 993 milliers de 750 (12 millions de 555 milliers 275).

Les travaux de l’un des fondateurs de l’abstraction Wassily Kandinsky (1866-1944) « Esquisse pour le paysage » (1910) a été acheté pour £6 millions de 758 milliers de 750 (à partir de 9 millions de 435 milliers 215).

Deux œuvres de Claude Monet (1840-1926) -« la Prairie à Giverny » (1885) et « les Pivoines » (1887) ont été ensemble vendu pour £7 millions de 546 milliers de 250 (10 millions$534 milliers de 565).

La somme des вырученная sur la vente aux enchères d’œuvres impressionnistes et modernes, était chez Christie’s £113 millions de 863 milliers ($158 millions de 952 milliers de 748), et sur les ventes d’œuvres surréalistes – £35 millions de 729 milliers de 750 ($49 millions d’euros 878 milliers de 731).