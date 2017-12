Le travail des principaux itinéraires de transport terrestre de Moscou sera prolongée dans la nuit du nouvel an

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Les routes principales Mosgortrans seront disponibles pour les citoyens de l’horloge à partir du 31 décembre au 1er janvier et jusqu’à 03:00 dans la nuit du 6 au 7 janvier, selon le site de l’entreprise.

« 57 les routes qui ont été demandés par les passagers jusqu’au matin [vendredi dernier, le réveillon du nouvel an] seront disponibles autour de l’horloge dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, près d’une centaine de routes vont travailler jusqu’à 03:30 du matin », – cite le portail pdg Mosgortrans Leonid Antonov.

Selon lui, le plus populaire des itinéraires ont été recensés l’an dernier. Alors les transports publics de la capitale pour la première fois, fait la navette tout au long de la saint-sylvestre. Selon les résultats de l’analyse de la pertinence ont été choisis 57 itinéraires.

« Ils assurent le transport jusqu’à la plus populaire des lieux de célébrations: les parcs, les каткам et nouvel an, les festivals, ainsi que le lien entre les différentes zones de la ville », – at-il dit. La nuit de Noël sera prolongé jusqu’à 03:00 le mode de fonctionnement 159 les plus populaires de routes.

L’office a ajouté que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et du 6 au 7 janvier, sur des routes de la ville se déroulera environ 500 d’autobus, de trolleybus et tramways.