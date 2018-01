Photo

MOSCOU, le 16 janvier. /TASS/. Le travail sur le film fantastique Джаника Файзиева « Gardien de la galaxie », suggèrent à la fin de 2018, location de peinture sortira au début de l’année 2019. Ce sujet TASS a déclaré le producteur de la bande Sergey Сельянов, représentant le premier teaser du film.

« Le tournage de la peinture est terminée, ils ont eu lieu sur « Мосфильме », avec d’immenses décors, de graves каскадерскими travaux, avec beaucoup d’effets spéciaux, a déclaré le producteur. – Maintenant, c’est l’infographie ». Tous les travaux, ajoutait-il, « seront terminées à la fin de 2018, sur les écrans de l’image doit sortir dans le début de 2019 ».

Selon Сельянова, le film est « un nombre sans précédent de graphiques. « Nous attirons russes et étrangers, et les professionnels de la classe « A » à ce travail, a déclaré le producteur. – Nous voulons créer grand monde fantastique, qui, nous l’espérons, friands de notre spectateur. Dans les rôles principaux, nous avons très lumineux de jeunes acteurs – Eugène Романцов et Victoria Агалакова, car il s’agit de la jeune équipe. Et de leur mentor joue un de nos plus éminents artistes Evgueni Mironov ».

Sergey Сельянов a dit que « le budget de la voix est encore trop tôt, mais c’est très cher de l’image ». Le travail sur la bande, a rappelé le producteur, a été interrompue en raison de la flambée du dollar.

Сельянов dit que « l’action du film se déroule dans un avenir lointain: à Moscou, le climat est presque comme au Brésil, tout a changé ». Selon l’histoire, après la guerre galactique détruit la Lune, et s’est traduite pôles de la planète. Sur l’immense инопланетном bateau-stade passent des concours, rappelant vaguement le football moderne.

Ainsi le film met en vedette Elena Yakovleva, Mikhaïl Efremov, Dmitri Nazarov, Svetlana Ivanova.