Le tribunal a partiellement a accordé la demande du ministère des sports de la fédération de RUSSIE à l’entrepreneur du stade de la coupe du monde 2018 à Samara

TASS, le 11 mai. Le tribunal d’arbitrage de Moscou en partie a accordé la demande du Ministère des sports de la fédération de RUSSIE à l’entrepreneur général de construction des stades « Samara – Arena » de la chaîne de construction réunification (PSO) « Kazan ». Cela a été rapporté dans le dossier de l’affaire, publiés aux fichiers d’arbitrage.

En février, le ministère des sports de la fédération de RUSSIE a envoyé deux plaintes contre la compagnie de Kazan sur le montant 555,5 millions de roubles (sur la construction du stade « la Loire-Arena » à Saransk, l’entrepreneur est également préconisé de PSYOPS « de Kazan) et 609,7 millions de roubles (Samara), tiers de la cause défendue ANO « Arena-2018 » et de la FSUE « Sport-Engineering ». Comme les matériaux de l’affaire, le premier procès a été rejetée, et en ce qui concerne la seconde, la cour a statué que la taille souhaitée de la pénalité doit être calculé sur la base du coût des travaux sur le périphérique extérieur de rampes (49 591 millions de roubles), et non le coût total de tous les travaux de construction du stade. Ce faisant, le demandeur est informé du fait que le retard des travaux de construction a entraîné un décalage délais de rampes. En conséquence, le tribunal a pris la décision de recouvrement avec l’entrepreneur de la somme de 1 millions de 34 milliers de 179€.

Ces décisions peuvent être contestées dans le délai d’un mois à la date de son adoption.

Entreprise Sport-Engineering », qui se trouve dans départemental de la soumission du ministère des sports de la fédération de RUSSIE et à partir de 2014, remplit les fonctions de promoteur des stades de la coupe du monde 2018, en février, a affiché sur son site web un message sur demandes un certain nombre de sociétés dont les OSP « Kazan ». Il est noté que les poursuites ont été déposées en conformité avec les termes des contrats du gouvernement, que ces sociétés ont violé dans une partie de l’exécution d’un certain nombre d’obligations sur les horaires des travaux de construction. L’essence du procès s’est appliquée à des périodes passées, où ont été admis les écarts de certains types d’emplois.

Des matchs de la coupe du monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie.